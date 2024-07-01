Чувашской госуниверситет посетили гости из солнечного Узбекистана

В гостях у ЧГУ имени И.Н. Ульянова побывала делегация Самаркандского государственного медицинского университета. В Чувашию прибыли ректор вуза Жасур Ризаев и проректор по финансово-экономическим вопросам Гайрат Эльмуродов.

Гостей из солнечного Узбекистана приветствовал ректор ЧувГУ Андрей Александров. Стороны обсудили сотрудничество, наметили основные векторы развития совместной работы. Университеты связывают многолетние партнерские отношения. В частности, реализуется сетевая образовательная программа двойных дипломов по клинической психологии. Преподаватели из Чувашии неоднократно выезжали в Узбекистан, проводили лекции и мастер-классы для студентов по русскому языку, психиатрии и психологии. Студенты и преподаватели ЧувГУ принимают участие в конференциях, вебинарах, международных круглых столах, онлайн-конференциях и онлайн-олимпиадах, организатором которых выступает самаркандский вуз.

В мае 2022 года Чувашский госуниверситет при поддержке фонда «Русский мир» проводил Фестиваль русского языка и культуры в Узбекистане. В мероприятиях приняли участие более 800 школьников, студентов и преподавателей.

В планах совместной работы университетов — обмен студентами по программам академической мобильности, занятия в ведущих медицинских центрах, визиты ученых в рамках программ «Гостевой доцент» и «Гостевой профессор», реализация совместных научных проектов.

Для представителей Самаркандского медуниверситета была подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Знакомство с чувашским вузом началось с Музея истории Чув?ГУ, затем гостей встречали коллеги из медицинского факультета. Здесь их ждало посещение анатомического музея, современных учебных аудиторий и лабораторий. С культурой, традициями и обычаями чувашского народа гости знакомились в стенах этнокультурного центра «Наследие». В кампусе «Университетский» они также посетили музей историко-географического факультета, киберклуб, обновленные пространства юридического факультета и Дворец культуры.

Ректор Жасур Ризаев поблагодарил за теплый прием. «Отношения между нашими университетами не просто партнерские — они дружеские. Мы очень рады сотрудничать с таким замечательным университетом, имеющим многолетнюю историю. Чувашский народ очень близок нашему народу и по традициям, и по культуре. Благодарю за поддержку наших совместных проектов. Для нас очень ценно то, что два университета смогли найти общий язык в современном мире», — сказал он.

Самаркандский государственный медуниверситет был основан в 1930 году. Сегодня это один из ведущих медицинских вузов всего центрально-азиатского региона. Обучение здесь проводится на девяти факультетах по девяти направлениям бакалавриата.