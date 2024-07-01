Более двух тысяч объектов недвижимости без прав выявлено в новостройках Чувашии

Росреестр Чувашии при изучении списков недооформленных квартир и помещений определил, что более двух тысяч объектов недвижимости без прав находятся в новостройках.

Росреестр выделил семь застройщиков, в чьих многоквартирных домах больше всего бесправных объектов. Это АО СЗ «ТУС» (373), «ИСКО-Ч» (121), ООО СЗ «Отделфинстрой и партнеры» (235), «Вектор-Инвест» (123), «ГрандСтрой» (134), «Технология» (118), НО «Фонд защиты прав» (165). Всего в списке — 59 застройщиков.

«В перечень недооформленной недвижимости вошли квартиры, машино-места, кладовки, которые были поставлены на учет, но права на эти объекты не зарегистрированы. Большая часть из них уже передана по акту приема-передачи участникам долевого строительства, но такие владельцы так и не дошли до Росреестра. Какие-то объекты до сих пор остаются непроданными и фактически являются собственностью застройщиков. Мы настоятельно рекомендуем оформить такие объекты в соответствии с требованиями законодательства, и напоминаем дольщикам, что подписанный акт приема-передачи — это лишь полдела, нужно обязательно все зарегистрировать в Росреестре», — разъяснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Застройщикам и дольщикам стоит поторопиться и заняться оформлением прав на такие объекты до конца этого года. Документы на регистрацию можно подать в электронном виде. Если необходимо провести обучение по подаче пакетов документов, то сотрудники Росреестра готовы выехать в офис застройщика и всему научить. По вопросам оформления прав на квартиры в новостройках можно обратиться по телефону 8 (8352) 62-77-63.