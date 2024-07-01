Чувашия стабильно входит в топ-10 регионов по внедрению комплекса ГТО

В рейтинге по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» Чувашия по итогам II квартала 2024 года сохранила свои позиции и занимает восьмое место среди 89 регионов страны и первое место — в Приволжском федеральном округе, сообщили в республиканском Минспорте.

Рейтинг ГТО сформирован по девяти критериям в процентном соотношении от численности населения в возрасте от шести лет и старше. По всем показателям Чувашия набрала 625 баллов.

По словам министра спорта региона Василия Петрова, во втором квартале 2024 года на сайте комплекса ГТО зарегистрировалось 5237 жителей Чувашии. Нормативы выполнили 22864 человека: из них на золотой знак отличия — 2575, серебряный — 504, бронзовый — 44.