Молодые спортсмены реализуют потенциал здесь и сейчас

На минувшей неделе завершилась череда главных легкоатлетических турниров страны для молодых талантов — на первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет спортсмены из Чувашии завоевали четыре награды. На дорожке ярко себя проявили уже знакомые болельщикам Рудольф Прокопюк и сестры Анна и Анастасия Красильниковы. Не обошлось без приятных неожиданностей.

На базе стадиона «Десна» в Брянске разыгрывалось 42 комплекта наград, сообщили в Минспорта Чувашии. В составе сборной республики отличились три атлета, представляющие спортшколу олимпийского резерва №?3. Золотую медаль на дистанции 800 метров в плотной борьбе с соперницами взяла Анна Красильникова с результатом 2 минуты 03,03 секунды. Второй финишировала легкоатлетка из Москвы Варвара Зимина, пробежавшая за 2 минуты 03,33 секунды, а замкнула тройку призеров спортсменка из Пермского края Вероника Мазунина, остановившая секундомер на времени 2?минуты 03,55 секунды.

В беге на 1500 метров поддержала медальный почин своей сестры Анастасия Красильникова. Она до последних метров дистанции сражалась за победу с тезкой Анастасией Платоновой из Пензенской области. Но в итоге Красильникова заняла второе место с результатом 4?минуты 20,81 секунды, уступив победительнице 0,39 секунды. Третьей завершила дистанцию Ульяна Андреева из Москвы со временем 4 минуты 24,12 секунды.

Великолепного результата достиг еще один воспитанник спортшколы олимпийского резерва №?3, десятиборец Андрей Никитин, который завоевал серебряную медаль. По ходу состязаний представитель нашей республики опускался в турнирной таблице, а потом снова мелькал в топ-3. По сравнению с другими Андрей идеально провел прыжки в высоту, закончив дисциплину с результатом 2,06 метра. Также он быстро пробежал 110 метров с барьерами, показав время 14,56 секунды.

По итогу Андрей Никитин набрал 7005 очков и проиграл только легкоатлету из Санкт-Петербурга Сергею Суркову, имевшему в активе 7518 очков. Замкнул пьедестал почета представитель Москвы Никита Петреченко с 6878 очками.

Хороший сезон проводит воспитанник Чебоксарского училища олимпийского резерва имени В.М. Краснова Рудольф Прокопюк. На дорожке в Брянске на коронной дистанции 800 метров он избрал выжидательную тактику. За 300 метров до финиша привычный рывок в стиле Юрия Борзаковского — и представитель Чувашии одержал важную победу с результатом 1 минута 51,82 секунды. Второе место занял спортсмен из Краснодарского края Владислав Подзвездов, пробежавший за 1 минуту 52,04 секунды, а третьим стал Максим Кашин из Архангельской области (1 минута 52,46 секунды).