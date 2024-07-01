Завтра в Чебоксарах — «день без воды»

В столице Чувашии 20 июля пройдут масштабные ремонтные работы, которые невозможно выполнить без остановки очистной водопроводной станции ОВС «Заовражная», одного из основных подразделений АО «Водоканал».

Предстоящий «день без воды» подробно обсудили на совещании в администрации города Чебоксары. Так, было отмечено, что работы запланированы на 47 участках. Наиболее важные мероприятия выполнят на самой ОВС: к примеру, здесь должны установить новый затвор диаметром 1000 мм. Устройство позволит создать техническую возможность для будущей реконструкции насосной станции.

В рамках контракта по модернизации технологического и электрического оборудования 14 канализационных станций (проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ», финансируемый на средства Нового банка стран БРИКС) на КНС № 1 будет смонтирована приемная задвижка. Технология требует, чтобы в это время на объект поступал минимальный объем сточных вод.

Суббота станет рабочим днем для более 350 специалистов АО «Водоканал», будет задействовано более ста единиц техники. Кроме того, планируется привлечь две подрядные организации.

Подача воды прекратится в 6 утра 20 июля. Возобновить подачу ресурса АО «Водоканал» планирует в 6 утра 21 июля. Информация о ходе выполнения работ будет аккумулироваться в диспетчерской АО с постоянным информированием ЕДДС города Чебоксары.

Директор компании Владимир Васильев предупредил, что запасать сверхнормативные запасы воды нет необходимости, чтобы потом не пришлось сливать излишки. Руководитель коммунального предприятия также напомнил: плановая остановка водопроводных сооружений с полным прекращением подачи воды потребителям города Чебоксары проводилась 8 августа 2020 года. Тогда ремонтные работы были выполнены на 50 участках.