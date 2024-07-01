16-летний курьер заработал за день 35 тысяч рублей, помогая мошенникам

Тридцать пять тысяч рублей заработал за один день 16-летний чебоксарец. Денег хватило на новую одежду, модные «умные» часы и обед в ресторане быстрого питания с гамбургерами. А потом к нему пришли полицейские…

Сотрудники Управления МВД России по г. Чебоксары хорошо изучили маршрут, проделанный юношей. За день он посетил сразу пятерых пенсионеров и забрал у них в общей сложности 600 тыс. рублей. Он был курьером — свои сбережения бабушки и дедушки отдавали ему после телефонных звонков неизвестных людей, которые сообщали о том, что их близкие попали в ДТП, и для решения проблем срочно требуются большие деньги. Пособник телефонных мошенников оставил себе 35 тыс. рублей, остальное перечислил на счета кураторов. Процесс получения денег от потерпевших и перевод средств через банкомат фиксировались на камеру смартфона. Эти фото стали уликами в уголовном деле.

Сейчас курьер находится под подпиской о невыезде. А его родители, по всей видимости, заняты поиском 600 тыс. рублей — ущерб, причиненный отпрыском, придется возмещать.

О «курьерах на каникулах» — подростках, решающих подзаработать летом сомнительным способом, — наша газета уже рассказывала (№ 66 от 21 июня). К сожалению, преступная схема остается привлекательной для несовершеннолетних.

И недавно в нее попала… 12-летняя школьница. Девочка дважды приходила к 71-летнему пенсионеру, в общей сложности забрала у него около 800 тыс. рублей и перевела телефонным сообщникам. Сценарий тот же: мужчине позвонили неизвестные и убедили, что его жена попала в ДТП, срочно нужны деньги.

Малолетнюю курьершу задержали, когда она в третий раз пришла к потерпевшему — мошенники продолжали ему звонить, требовали новых «траншей». Только к этому моменту супруга пенсионера, с которой все было в порядке, успела обратиться в полицию, и сотрудники уголовного розыска немедленно организовали оперативные мероприятия.

В УМВД России по г. Чебоксары отмечают, что в силу возраста участница преступной схемы не подлежит уголовной ответственности, однако родителям школьницы придется возместить причиненный горожанину ущерб в полном объеме.