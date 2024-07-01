На Левобережном пляже Чебоксар демонтировали деревянные «зонтики»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Старые конструкции пошли под снос. Фото cap.ru

«Срок безопасной эксплуатации истек», — объясняет пресс-служба администрации города. Обследование устаревших конструкций было проведено специализированной подрядной организацией совместно с АО «Инженерная защита».

В следующем году МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» планирует разработать новый проект с установкой на пляже современных, безопасных и удобных малых архитектурных форм.

Напомним, 22 июня на Левобережном пляже случилось ЧП — один из «зонтиков» упал на мальчика, тот получил травму. Обстоятельствами дела занимается Следственное управление СКР по Чувашии.

Опубликовано: 18 июля 2024 г.


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