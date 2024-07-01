И «золото», и «серебро»

Высокий уровень мастерства продемонстрировали спортсмены из Чувашии на открытых всероссийских соревнованиях по мас-рестлингу памяти Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова, которые состоялись в Москве.

Атлеты из Чувашии завоевали две медали. По итогам интересных схваток в весовой категории 90 кг первое место занял Егор Дегтярев. Кроме того, в весе 75 кг серебряная награда на счету Николая Селиванова, сообщили в Минспорта Чувашии. В финальной битве наш земляк уступил Ивану Степанову из Якутии.

Кстати, на престижных состязаниях среди мужчин и женщин медали разыгрывались всего в пяти весовых категориях — 65, 75, 85, 90, 125 кг.