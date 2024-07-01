Чистая вода, родные берега

В последние годы уделяется большое внимание формированию речного фасада столицы Чувашии, благоустройству набережной Волги и Чебоксарского залива. Поднимаются и вопросы комплексного развития прибрежных территорий малых рек города: уже проходили общественные обсуждения в форме открытой проектной сессии, презентации.

Заинтересовала эта тема и Единый институт пространственного планирования РФ, по инициативе которого организован Всероссийский образовательный проект «Моя река». В 2023 году стартовал его шестой сезон, и участникам-студентам было предложено разработать сценарии развития прибрежных зон в Чебоксарах. На днях стало известно о завершении отборочного этапа.

По оценке экспертов, шестой сезон образовательного проекта «Моя река» побил рекорды по количеству разрабатываемых концепций — задание заинтересовало 19 профильных вузов страны. Будущие строители, архитекторы и дизайнеры должны были исследовать пять различных площадок — на берегу Волги, у реки Кукшум и в районе Чебоксарского залива. Это и рекреационно-парковые зоны, и плотная городская застройка с гаражными кооперативами и пустырями, и территория, где проходят массовые мероприятия. Так что простор для творчества был широкий.

На первый отборочный этап проекта «Моя река» заявки подали 30 студенческих команд. Работы оценивал экспертный совет, специалисты ЕИПП РФ. В финал вышли 15 проектов. Смотр-конкурс с защитой перед жюри пройдет 19 сентября в Москве в рамках Международного конгресса молодых архитекторов и дизайнеров.

Работы привлекают к себе внимание оригинальными названиями. Например, «Кунта Халь: Здесь и Сейчас», «Кукшумская серендипность», «Эгоистичный архипелаг», «Салам! Й?л?м», «ОСКОЛКИ Кукшума». Возможно, представленные студентами решения и концепции лягут в основу проектов благоустройства прибрежных территорий и будут реализованы, взяты профессионалами на заметку.

Но тема эта интересна не только с точки зрения активизации городской жизни на прибрежных территориях, создания новых комфортных общественных пространств и инфраструктуры. Не менее важна экологическая составляющая. А это уже серьезный шаг к защите водных ресурсов от загрязнения и их дальнейшего сохранения в чистом виде. И не будет лишним уточнить, что проведение образовательного проекта по «чебоксарской теме» благоприятно совпало с Годом экологической культуры и бережного природопользования, объявленного в Чувашии. По словам Главы республики Олега Николаева, наш регион традиционно является экологически благополучным, но поддержание такого статуса — это большая ответственность, которую власти и жители готовы брать на себя.

К тому же в республике применяют сквозную стратегию строительства очистных сооружений для обслуживания конкретных населенных пунктов. Об этом еще в прошлом году заявил Олег Николаев. И по сегодняшний день продолжается работа над сохранением и благоустройством малых рек, озер, прудов и других водоемов.

Работа над проектами началась в прошлом году — в октябре студенты «вышли на разведку», осматривая места, которые им предстоит кардинально изменить. Фото cap.ru