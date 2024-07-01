«Пигмалион» и его Матрешка: как создать женщину с тысячью лиц

Мелодрама под видом шпионского боевика времен КГБ СССР. Спустя пять лет после завершения съемок и монтажа сериал «Матрешка» вышел в интернете. Он был снят по заказу Первого канала еще в 2019 году, и, если бы этим летом не появился на онлайн-платформах, мы бы его так и не увидели. Возможно, потому, что по качеству сценария он не дотягивает до того же «Шпиона» или «Бизона. Дела манекенщицы», которые дождались премьеры в эфире Первого.

Режиссер — Ким Дружинин, серий — 8, место съемок: Санкт-Петербург, Ленинградская область

Что точно получилось у авторов «Матрешки», так это воссоздать атмосферу середины 80-х и 90-х, потому что действие картины растянуто на 10 лет. Да и зрителям дали возможность поспорить о том, какая из частей сериала самая интересная. Их три: в первом акте сотрудники КГБ пытаются вывести на чистую воду американского искусствоведа Джима Уиллера в исполнении Ивана Колесникова — собирают доказательства, что его интерес к древнерусским произведениям лишь прикрытие шпионской деятельности, и ищут предателя Родины среди конструкторов одного из секретных ленинградских НИИ. Кто-то из них посредством Уиллера передает чертежи в США.

Второй акт — это уже 1990-й. Гостиница в Выборге, откуда нелегально по чужим документам переправляют за рубеж граждан Советского Союза, работающих на западную разведку. И развязка истории — год 94-й: КГБ нужно взять с поличным бывшего афганца, «оружейного барона» по кличке Барс (Артем Ткаченко), решившего продать обогащенный уран международным террористам с Ближнего Востока. Все три эпизода объединяет участие в них капитана, а затем майора КГБ Игоря Волохова (Дмитрий Паламарчук) и завербованного им агента — Юлии Морозовой (Софья Шуткина). И с американским шпионом, и с нашими бандитами придется взаимодействовать — причем на очень близком расстоянии — именно Юле.

Служба Родине на разных поприщах

В документах ведомства ей присвоили оперативный псевдоним «Матрешка». Звучит унизительно, но, как объяснила преподаватель в разведшколе: «Ты станешь женщиной с тысячью лиц». Юля — классическая русская красавица, но одной только эффектной внешности для такой работы девушке явно не хватило бы. Выбор актрисы на главную роль — настоящая победа кастинг-директора. Софья Шуткина абсолютно убедительна и в качестве студентки-отличницы иняза Ленинградского госуниверситета, и когда ей пришлось играть модницу, якобы выросшую в очень обеспеченной семье, и девушку легкого поведения в Выборге, и администратора ресторана, который держал Барс.

Интересно наблюдать за преображением героини. Одно дело — ее оперативные амплуа, необходимые для расследования, другое — как школьная учительница английского в 90-е становится владелицей точки на рынке, пытается в одиночку противостоять рэкетирам и воспитать сына так, чтобы он не стал ни наркоманом, ни бандитом. С другой стороны, понятно, если бы у Юли не было такого решительного характера, невероятной для женщины смелости, умения правильно среагировать в моменте, Волохов не стал бы ее вербовать.

«Ты покрепче некоторых моих ребят», — не скрывая восхищения, скажет ей Барс, и эта фраза, пожалуй, лучший комплимент и самая точная характеристика героини. И если где-то сценаристы перемудрили с правдоподобием, мотивами второстепенных персонажей, то к образу Юли претензий меньше всего. Если бы не вынужденная работа на КГБ, ее жизнь была бы, конечно, менее захватывающей, но гораздо более благополучной. Все мужчины, с которыми ей пришлось вступить в интимные отношения, кроме мужа Димы, были преступниками.

Софья Шуткина прекрасно показала эти переходы из состояния беззащитности, когда Юля нуждается в надежном мужском плече, к бойцовской стойке. И вот уже перед нами женщина, способная за себя постоять. Теплая, заботливая, очень человечная по своей сути, на заданиях она словно надевает броню, становится неуязвимой, ее невозможно переиграть. Одежда и макияж добавляют убедительности каждому образу. И она взрослеет просто на глазах.

Почему боевик перерастет в мелодраму? Потому что Волохов, как Пигмалион к созданной им Галатее, начнет испытывать к своему агенту недопустимо теплые чувства. И Юля, которую еще в юности научили читать мужчин как книги, поймет это даже раньше, чем майор сам осознает тягу к ней.

— Дома ждут? — спросит она его в предпоследней серии, когда каждый вечер он будет приезжать к ней на дачу под Ленинградом за информацией о Барсе.

— Мне кажется, что моя личная жизнь не должна входить в круг твоих интересов.

— Мне кажется, что в последнее время я — твоя личная жизнь.

Большую часть сериала Волохов будет женат, и зрителям придется следить за его сложными семейными отношениями и поначалу не понимать, зачем нам показывают его очередной конфликт с женой. А потом окажется: все это лишь фон для долгого пути друг к другу Волохова и Юли. Одним своим присутствием она будет воздействовать на него как луч солнца на глыбу льда. Холодный, спокойный, застегнутый на все пуговицы костюма от «Большевички», майор начнет медленно таять. Моментами будет казаться, что любовь в нем зажглась от ревности — как в «Собаке на сене» Лопе де Веги. Он привык решать все вопросы (в том числе с женой) силовым воздействием, а рядом с Юлей в нем проснется что-то человеческое, давно утраченное из-за работы в органах.

Но если с майором все понятно: Юля все-таки женщина неординарная, то что заставило ее влюбиться в Волохова? Это же он сделал ее такой. Конечно, помогал решать проблемы с мужем и сыном, но тут же своими заданиями создавал новые. И, конечно, Юля на службе Родине рисковала больше майора. Как героине вообще удалось остаться в живых — загадка, но неправдоподобных моментов в сериале немало. Вся последняя серия только из них и состоит. Так что мотив зарождения Юлиной любви остается непонятным. Джим Уиллер и Барс как мужчины выглядят привлекательнее «замороженного» Волохова. Хотя, возможно, все трое одного типажа, только обстоятельства заставляют их проявиться по-разному.

Волохов напоминает паука: дергает героев за невидимые ниточки, расставляет ловушки, чтобы инсценировать знакомство персонажей друг с другом, ввести Юлю в новый круг людей. Все должно выглядеть максимально естественно, чтобы никто не заподозрил в ней агента. Юля же тоже не по доброй воле согласилась работать на КГБ: вариантов выбраться из паутины, сотканной Волоховым, у нее просто не было. Так что положительным персонажем он не выглядит. Бедная женщина! Вся ее молодость оказалась растрачена совсем не на тех мужчин. Раз в центре истории — судьба женщины, то кажется, что сериал рассчитан больше на женскую аудиторию. Может, еще и поэтому в шпионском боевике столько времени уделено любовным отношениям.

Создание атмосферы — половина успеха

Задача любого ретропроекта — погрузить зрителя в ушедшую эпоху, и «Матрешка» с ней справляется прекрасно. На смену спокойным, интеллигентным героям из 1983 года, носившим пиджаки с галстуками, приходят тревожные люди в спортивных костюмах и кожаных куртках, которые боятся за свою жизнь, детей и бизнес. В кадре — рынок в Ленинграде, но разве он чем-то отличается от чебоксарского в 90-е? Те, кто 30 лет назад торговал на нашей «Ярмарке», и не такие истории могут рассказать! То же крышевание, авторитеты с охраной из бывших спортсменов, засилье продавцов из кавказских республик, карманники, наркоманы. Встречи происходят в спортзалах и гаражах, ресторанах и саунах.

И сериал хорошо показывает, как буквально на глазах изменилась и страна, и люди. «Я думал вчера, что хуже уже быть не может, а сегодня кажется: вчера все было нормально», — заметит начальник Волохова полковник Матвеев.

Тема предательства Родины звучит от первой серии до последней: если Советского Союза больше нет, а новая реальность пугает и не внушает никаких надежд, то почему бы не сбежать из страны, предварительно найдя себе покровителей за рубежом? Юля ведь тоже мечтает жить где-нибудь на берегу океана с сыном и любимым мужчиной. Если бы Барс смог устроить их отъезд, она бы оставила Россию?

С четвертой серии тональность сериала меняется, он утрачивает теплоту и «ламповость», ностальгия по СССР сменяется отвращением к 90-м. Хотя события именно этого десятилетия сейчас активно экранизируются, вспомнить хотя бы «Слово пацана» и «1993». Значит, у зрителей появился запрос на осмысление ельцинской эпохи.

Кажется неудачным выбор актера на роль сына-школьника Артема. Конечно, искали мальчишку, который был бы похож одновременно на Юлю и своего отца, но с такой чуть ли не ангельской внешностью и светлыми кудрями в 90-е, когда все брились «под ноль», его бы просто затюкали. Тем более, что в компании своих друзей Артем выглядит инородно. Его тяга к крутым парням понятна, но им-то он зачем?

Можно найти еще много моментов, за которые хочется зацепиться, но в целом благодаря атмосфере и цельному, яркому образу Юли Морозовой, фильм удерживает у экрана. Времена меняются, но кинематографу по-прежнему нужны герои, которые вдохновляли бы зрителей не опускать руки, искать выход и, как бы жестоко не обходилась с ними жизнь, сохранять лучшие человеческие качества.

После возвращения из Парижа костюм фабрики «Большевичка» сидит на тебе как на Алене Делоне, шутили над Волоховым коллеги. Для актера Дмитрия Паламарчука костюмы шили размер в размер, чтобы они сидели «в облипочку». Фото kino-teatr.ru