Земляки говорят спасибо волонтеру

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

27 генераторов и столько же бензопил передал бойцам на передовую с начала спецоперации житель деревни Ирдеменево-Кошки Канашского округа Анатолий Петров.

Как сообщает администрация округа и телеграм-канал Контракт21рф, мужчина ежемесячно привозит гуманитарную помощь в муниципальный волонтерский центр. Земляки-военнослужащие знают о добрых делах Анатолия Васильевича и искренне благодарят за помощь.

«На побывке нужно обязательно навестить этого уважаемого человека и крепко пожать ему руку за посильное участие в проведении спецоперации», — говорят бойцы. «Какой замечательный, неравнодушный человек», — отзываются в соцсетях жители округа, желая «серебряному» волонтеру здоровья и долгих лет жизни.

Опубликовано: 8 июля 2024 г.


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