Земляки говорят спасибо волонтеру

27 генераторов и столько же бензопил передал бойцам на передовую с начала спецоперации житель деревни Ирдеменево-Кошки Канашского округа Анатолий Петров.

Как сообщает администрация округа и телеграм-канал Контракт21рф, мужчина ежемесячно привозит гуманитарную помощь в муниципальный волонтерский центр. Земляки-военнослужащие знают о добрых делах Анатолия Васильевича и искренне благодарят за помощь.

«На побывке нужно обязательно навестить этого уважаемого человека и крепко пожать ему руку за посильное участие в проведении спецоперации», — говорят бойцы. «Какой замечательный, неравнодушный человек», — отзываются в соцсетях жители округа, желая «серебряному» волонтеру здоровья и долгих лет жизни.