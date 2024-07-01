Семинария, бывший кинотеатр и дом барона

Чувашия предложила восемь памятников культуры для участия в федеральной программе по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

В списке: Порецкая учительская семинария в Порецком муниципальном округе, бывшее здание кинотеатра «Родина» в Чебоксарах, дом, в котором в 1919 году выступала Н.К. Крупская в Мариинско-Посадском муниципальном округе, дом барона Жомини (конец XIX века) в Козловском муниципальном округе, дом, где родился выдающийся ученый-тюрколог Ашмарин Николай Иванович (1870) в Ядринском муниципальном округе, каменный одноэтажный дом второй половины XIX века в Мариинско-Посадском муниципальном округе, деревянный одноэтажный дом, в котором жил композитор А.Н. Тогаев (начало XX века) в Мариинско-Посадском округе, здание женской прогимназии (конец XIX века) в Ядринском муниципальном округе.

В Госцентре по охране культурного наследия Минкультуры Чувашии отмечают, что предложенные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и отвечают критериям, установленным Министерством культуры России. Специалисты также напоминают, что программа, инициированная Президентом Владимиром Путиным в рамках Послания Федеральному Собранию РФ, направлена на приведение к 2030 году в удовлетворительное состояние не менее одной тысячи объектов культурного наследия.

Бывшее здание кинотеатра «Родина» в Чебоксарах. Фото nasledie-21.ru