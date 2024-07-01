COVID-19: цифры и факты

По данным стопкоронавирус.рф, на 2 июля в Чувашии зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 125379 жителей республики, умерли 4769.
Опубликовано: 3 июля 2024 г.
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