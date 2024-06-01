Неосторожное курение стоило жизни молодому чебоксарцу

Пожар в доме на 5-й Южной улице столицы занялся средь бела дня, а точнее в 13 часов. Приехавшие по тревожному вызову сотрудники МЧС России по Чувашии не дали огню перекинуться на соседние дома. Но пожар уничтожил кровлю хозяйственных построек, а также повредил внутреннюю отделку дома. А неподалеку от дома нашли мужчину 1993 года рождения. Ему хватило сил выбежать из горящего помещения, а затем он потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, однако помощь врачей результата не принесла — ожоги оказались слишком тяжелыми.

МЧС России предупреждает: значительная часть пожаров в жилье происходит из-за грубых нарушений требований безопасности при использовании печей, электрических приборов, а также неосторожности с огнем при курении. Всего с начала года в республике произошло 689 пожаров. Они унесли жизни 35 человек, причем 20 из них погибли на пожарах, вспыхнувших из-за неосторожно закуренной или непотушенной сигареты…