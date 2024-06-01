Устойчивость — не мода, а насущная потребность

Второй год подряд темой Чебоксарского экономического форума является устойчивое развитие региона. Как объединить экономическое развитие, экологическую повестку, социальную сферу — об этом шла речь на пленарном заседании форума.

Технопарки, электромобили, родники

«Многие сводят устойчивое развитие просто к «зеленой» экономике. Но это все же целый комплекс направлений деятельности органов власти, институтов гражданского общества, бизнеса. Через реализацию таких планов мы достигнем повышения производительности труда, высокой заработной платы и других составляющих деятельности предприятий». Так Глава республики Олег Николаев ответил на вопрос ведущей телеканала «Россия 24» Александры Суворовой об актуальности главной темы форума. Кстати, Александра и ее коллега Юрий Богданов стали модераторами пленарного заседания ЧЭФ. Опыт по этой части у них большой — телеведущие не раз выступали модераторами на Петербургском международном экономическом форуме.

«В прошлом году говорили об утверждении концепции устойчивого развития республики на долгосрочный период — как минимум на 10 лет, — продолжил тему Олег Николаев. — Для ее реализации в прошлом году обозначили несколько направлений. В этом году закончили работу по нормативному регулированию, по утверждению критериев проектов устойчивого развития — своеобразных фильтров для отбора проектов, прежде всего, за счет государственного финансирования».

«Можно конкретные примеры таких проектов?» — попросил Юрий Богданов. В ответ Глава рассказал и о карбоновом полигоне, который может давать до 270 тонн удобрений только с акватории Чебоксарского водохранилища. На этот проект уже отправлена заявка в федеральное правительство. И о других направлениях — например, создании сети заправок для электромобилей. «В прошлом году их открыто около 20, — отметил Олег Николаев. — И если в прошлом году было зарегистрировано около 30 электромобилей, то в нынешнем их уже порядка 120. Кроме того, в минувшем году была заявлена концепция создания так называемых центров очистки воды. То есть очистных, которые обслуживают крупные населенные пункты, но при этом имеют возможность принимать использованную воду с близлежащих населенных пунктов, а люди могут заказать машины-ассенизаторы по принципу такси. Запустили мы и проект по исследованию всех родников, которых в республике более 1000. Планируем к концу года их все охватить, оцифровать. А за счет цифровых сервисов, проекта «Цифровой энергорегион» мы начинаем эффективно управлять энергохозяйством. Результат будет очень хороший — на 20% сократится время устранения аварий, потери электроэнергии — на 10%».

По словам Главы, благодаря участию в федеральных программах созданы великолепные площадки с особыми условиями экономической деятельности. Это особая экономическая зона «Новочебоксарск», индустриальные парки в Новочебоксарске и в Батыревском округе, действующий ТОСЭР в Канаше. Сейчас завершается создание 3 частных технопарков. Уже открыли «Абат» по производству пищевого оборудования, в ближайшее время появится еще один — «Машзавод» со специализацией на металлообработку. А к концу года должен заработать технопарк «Волгахим», который сконцентрируется на малотоннажной химии. «Все это сопровождается условиями для ведения бизнеса. Это, в частности, налоговое регулирование в рамках наших полномочий, которые нам даны как региону, подчеркнул Олег Николаев. — Используются инвестиционный налоговый вычет и создание особых условий при реализации СПИК 2.0. Чувашия сегодня — один из регионов с самым низким налоговым обременением».

Отдельный вопрос Ведущие поинтересовались — а как Олег Николаев относится к грядущим налоговым изменениям? Глава оценил их как «очень хорошую меру». «Факт, когда все дополнительные доходы аккумулируются в бюджете Российской Федерации, может быть, немного напрягает регионы, — отметил он. — Но ведь правительство страны обозначает четкую позицию, что эти средства будут направляться на реализацию новых национальных проектов и выполнение поручений Президента». И добавил: «Если по стране повышение налогообложения по прогрессивной шкале почувствует примерно 3% населения, то в Чувашии, по нашим подсчетам, это коснется меньше 1% жителей».

Белорусский вектор

Олег Николаев отметил также хорошее развитие экспортного потенциала региона. «А как оценивается торговое взаимодействие с Республикой Беларусь?» — обратилась Александра Суворова к присутствующему на пленарке Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси в России Дмитрию Крутому.

«Тема сотрудничества между Чувашией и Беларусью — одна из ключевых, — ответил посол. — Товарооборот уже достиг уровня 130 млн. И это еще не все — немало товаров статистика не учитывает, так как они заходят через другие регионы. С учетом этого уровень экспорта выше доковидного показателя».

ДМИТРИЙ КРУТОЙ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: «То, что Чувашия объявила устойчивое развитие сквозной темой, — это абсолютно правильно. Каждый год уровень Чебоксарского форума растет, и Беларусь готова передавать своим чувашским коллегам наработки по программам переработки мусора, развития электрической инфраструктуры».

Сотрудничает Беларусь с Чувашией по многим направлениям, в частности, по производству средств защиты растений, поставкам сельскохозяйственной техники. Большая работа ведется и на правительственном уровне. «С Олегом Алексеевичем мы встречаемся не впервые, — сообщил Дмитрий Крутой. — А скоро он собирается с визитом к нам».

Лучший курс валюты — стабильность

«Какие инвестиционные системы наиболее эффективные, как мотивировать вложения бизнеса?» — данный вопрос ведущих был адресован председателю комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолию Аксакову. «Республика постоянно реализует новые проекты, что говорит о том, что «она находится в очень серьезном движении», — ответил парламентарий. — По темпам роста валового регионального продукта Чувашия на втором месте в стране. Да и в социальной сфере есть позитивные итоги».

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку: «Для меня как для человека, работавшего в бизнесе и в банковской сфере, есть понимание того, что самый лучший курс национальной валюты — это стабильность, которая не болтается туда–сюда. И если рубль будет укрепляться, то это будет стимулировать импорт».

Аксаков также сообщил, что Госдума рассмотрела проект бюджета на следующий год. «Чувашия тут в очень выгодном положении — на две трети ей не придется оплачивать свои федеральные кредиты, — подчеркнул он. — А сэкономленные средства направятся в инвестиции, развитие».

Ведущих заинтересовали влияние новых санкций на Мосбиржу а также новые сценарии обращения валют и прогноз курса рубля. Импортерам выгодно одно, экспортерам другое — где необходимый баланс? «Санкции, безусловно, повлияли на ситуацию на Мосбирже, — считает Анатолий Аксаков. — Но больше в эмоциональном плане, те, кто начал «нервничать», по сути проиграли… Видно падение спроса на доллар, и скорее всего и курс будет падать… При этом депутат Госдумы исключил запрет на хождение доллара в России. «Не будет «двойных курсов» — будет рыночный курс валют», — подчеркнул он.

Суверенитет в финансах и технологиях

Использованию финансовых инструментов для развития бизнеса посвятил свое выступление зам. председателя ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов. «Не первый год форум проходит под эгидой устойчивого развития, и это уже не модная тенденция, а насущная потребность. Потому что благодаря ей задаются новые стандарты жизни, ведения дел, — сказал он. — Предприятия, выбравшие путь устойчивого развития, в свою очередь, выбирают себе таких же партнеров. Клиенты идут в такие банки, а регионы предпочитают для сотрудничества такие же устойчивые регионы».

О технологическом суверенитете говорил на пленарке президент комитета Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники», председатель Наблюдательного совета Валентин Гапанович. По его словам, предприятия Чувашии делают немало для замещения импортных комплектующих и оборудования.

«Сотрудничество с регионом длится целых 20 лет, за это время объемы наращены в несколько раз. Только «ЭЛАРА» выпустила в 2023 году продукции на 7 с лишним миллиардов рублей против 13 млн в 2004 году», — сказал Гапанович. Он также сообщил, что «ЭЛАРА» уже готовится к участию в реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — СанктПетербург».

Есть перспективы и для других — десятки компаний Чувашии потенциально могут стать поставщиками этого проекта, подчеркнул Валентин Гапанович.

Итоги

Какие соглашения достигнуты в рамках Чебоксарского экономического форума