На «умной» ферме коров доят роботы

Новые технологии для буренок

Накануне Дня республики в Аликовском округе появилась еще одна роботизированная ферма. В Чувашии это уже второй «умный дом» для коров. Оба комплекса располагаются в СХПК «Новый путь». Первую площадку там установили в 2022 году.

Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства республики, новая система рассчитана на 140 буренок. Но в отличие от предыдущей роботофермы она — отечественного производства. Тестовое использование российская техника прошла успешно, работала без сбоев и, как отмечают в кооперативе, ничем не уступает импортному аналогу.

Главное преимущество робота — он позволяет создать высокопроизводительные рабочие места. В смену здесь работает всего один специалист, который управляет всеми процессами с компьютера. «Провожать коров до робота не надо. Они ходят доиться сами, в качестве бонуса во время процесса — вкусный комбикорм. Также робот сразу загружает в систему информацию о том, сколько буренка дала молока и какое оно по показателям качества. При наличии отклонений автоматика остановит дойку и сообщит об этом оператору», — рассказывают в Минсельхозе Чувашии.

По словам вице-премьер — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, роботизированные фермы в регионе можно оборудовать с господдержкой. «С этого года в программу технической модернизации агропромышленного комплекса включили возмещение 45% затрат на такое «умное» оборудование для ферм. Всего по этой программе в бюджете региона предусмотрено 526,7 млн рублей, — сообщил он. — В числе заявившихся на субсидию есть и кооператив «Новый путь».