О дропперах, самозапретах и сервисе «второй руки»

Как защитить жителей республики от мошенников говорили на Чебоксарском экономическом форуме
Финансовая безопасность граждан стала одной из тем второго дня ЧЭФ-24. Животрепещущему вопросу посвятили двухчасовой круглый стол, который провел в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» Комитет Госдумы по финансовому рынку во главе с председателем Анатолием Аксаковым.
Участников выездного заседания думского комитета на площадке ЧЭФ приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. «Говоря об устойчивом развитии региона, мы особое внимание уделяем благополучию людей, обеспечению их безопасности, в том числе в финансовой сфере, — подчеркнул он. — К сожалению, в последнее время таких правонарушений становится все больше, особенно в части использования интернет-пространства. При этом у нас налажена комплексная работа, направленная на то, чтобы своевременно реагировать на попытки обмана и защищать права наших граждан».
По словам руководителя региона, задействованы самые разные ведомства — от правоохранительных и исполнительных органов до кредитных организаций и волонтеров. Условно выделено около двух десятков ситуаций, в которых могут оказаться люди, столкнувшиеся с мошенниками. Одни злоумышленники «конспирируются» под сотрудников банка или МВД, другие — под интернет-продавцов и так далее. Обо всех подобных сценариях жителей республики постоянно предупреждают и просят быть осторожными, чтобы они не угодили в «ловушку».
«Радует, что нынче число подобных преступлений в регионе сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась сумма возвратов похищенных средств. Пусть цифры и небольшие, но наметилась положительная тенденция. А значит, выбранный нами путь верный», — отметил Олег Николаев. Это, в том числе, и результат эффективной работы по повышению финансового просвещения граждан, добавил руководитель региона. Однако не лишним будет познакомиться и с опытом федеральных и региональных коллег и поучаствовать в выработке новых решений по противодействию злоумышленникам.
Глава Чувашии поблагодарил за поддержку Министерство финансов России, Центральный банк РФ, Ассоциацию банков России и лично депутата Госдумы Анатолия Аксакова, который активно вовлекает республику в эту работу. Благодаря сотрудничеству проводятся интересные, а главное — полезные мероприятия по повышению финансовой культуры как пожилых, так и молодых людей. Первые часто становятся жертвами мошенников, вторых жулики используют в своих махинациях в качестве так называемых дропперов.
«Мы с коллегами из правоохранительного блока обратились в Госдуму с тем, чтобы ужесточить законодательство. Считаю, что дети до 18 лет должны получать банковские карты и совершать финансовые операции только с разрешения родителей. Сегодня ситуация такова, что подростки могут оформить банковскую карту с 14 лет, и некоторые из них, желая подзаработать, продают свои платежные средства или предоставляют доступ к ним и вовлекаются в преступную деятельность», — констатировал Глава республики.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о совершенствовании законодательства в борьбе с мошенничеством. Он сообщил, что в июле начнет действовать закон, благодаря которому банки должны будут при оказании услуг сверяться с базой данных Банка России об операциях без согласия клиента. Если деньги переводятся на мошеннические реквизиты, то операция приостанавливается. Предусмотрен и двухдневный период «охлаждения», чтобы человек не переводил средства, как говорится, сгоряча, а подумал, все ли правильно делает.
Кроме того, банки обяжут возвращать пострадавшим людям украденные деньги, если была допущена транзакция на счет дроппера, находящийся в специальной базе Банка России. Также вводится сервис «второй руки», то есть клиент сможет иметь доверенного помощника, который будет получать уведомления о планируемых переводах, подтверждать или отклонять их…
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:
«Мы разработали целый комплекс мер и в ближайшее время примем закон, связанный с институтом доверенных лиц, что позволит во многом защитить наших граждан от действий злоумышленников. При этом мы все равно отстаем от преступников, которые придумывают все новые схемы и ухищрения. Поэтому очень важно запустить использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошеннических действий».
В дискуссиях участвовали статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и управляющий OZON Сергей Беляков и другие спикеры. Некоторые участники круглого стола, как, например, заместитель министра финансов страны Иван Чебесков, присоединились к разговору по видеосвязи. Так, по мнению федерального чиновника, финансовое мошенничество, корни которого чаще всего уходят за границу, — это часть экономической войны против России, и наказание за него должно быть жестким.
«Ответственность лежит на всех нас — законодателях, правоохранительных органах, банках, самих гражданах. Прорабатывается законопроект, чтобы ужесточить уголовное наказание за действия, направленные против нашей финансовой системы, и оно будет строгим — до семи лет лишения свободы», — подчеркнул Чебесков.
По мнению эксперта, банкам сейчас необходимо активно информировать граждан об имеющихся средствах защиты — предлагать клиентам опции самозапрета на кредит или права «второй руки» при переводе крупных сумм денег.
Обсудили эксперты и другие вопросы, например, как противостоять социальной инженерии, защитить персональные данные граждан, обезопасить интернет-покупателей от рискованных предложений на маркетплейсах. В этой борьбе важен вклад всех и каждого, ведь кто угодно может стать жертвой мошенников, если не сохранять бдительность — сошлись в едином мнении участники круглого стола.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 5 месяцев 2024 года в Чувашии зарегистрировано свыше 1600 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Мошенники похитили у граждан более 370 млн рублей.
АЛЕКСЕЙ ГУЗНОВ, статс-секретарь — заместитель председателя Банка России:
«Помимо того, что появляются новые формы мошенничества, не дремлют и старые «технологии» обмана, как например, финансовые пирамиды. За последние три года Банк России зафиксировал деятельность более 6000 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. По итогам первого квартала 2024 года обнаружено более 720 таких компаний, их число выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Схемы создаются на короткое время, активно раскручиваются в соцсетях, мессенджерах и каналах в Telegram. В свою очередь Банк России наращивает компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все выявленные материалы, сведения об опасных ресурсах оперативно направляются в Генеральную прокуратуру для их блокировки и ограничения доступа на территории России. Для снижения рисков вовлечения граждан в мошенничество Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, этот перечень оперативно обновляется».
ВАДИМ УВАРОВ, директор департамента информационной безопасности Банка России:
«За первый квартал 2024 года банки отразили почти 14 миллионов попыток похитить средства со счетов россиян. Объемы операций по переводу денег без согласия клиентов продолжают увеличиваться. Злоумышленники постоянно расширяют круг использования схем, он пополняется за счет применения новых уловок, методов социальной инженерии. Надеемся, что законодательные инициативы позволят улучшить ситуацию. К сожалению, неотъемлемой частью преступной цепочки являются дропперы — лица, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств. Мы наблюдаем негативную тенденцию вовлечения молодежи. Средний возраст ребят 17-19 лет. Молодые люди могут участвовать в этом как сознательно, так и не понимая последствий своих действий — что их беспечные поступки могут привести к уголовной ответственности».
СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и управляющий OZON:
«Законодательство развивается, правоохранительная система и регуляторное воздействие становятся более эффективными, но проблема финансового мошенничества по-прежнему остается актуальной. Главная причина в том, что технологический прорыв сделал денежные транзакции доступными, быстрыми и дешевыми. Это порождает ощущение невысокой цены ошибки, которую человек может совершить, и сознательный отказ гражданина от дополнительных самоограничений. То есть с одной стороны мир технологически усложняется, но пользоваться им становится проще. И сейчас только совместные усилия, а не взаимные обвинения в недостаточности оперативного реагирования на проблему, масштаб которой со временем будет расти, сделают нас более успешными в противодействии мошенничеству».