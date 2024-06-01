О дропперах, самозапретах и сервисе «второй руки»

Как защитить жителей республики от мошенников говорили на Чебоксарском экономическом форуме

Финансовая безопасность граждан стала одной из тем второго дня ЧЭФ-24. Животрепещущему вопросу посвятили двухчасовой круглый стол, который провел в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» Комитет Госдумы по финансовому рынку во главе с председателем Анатолием Аксаковым.

Участников выездного заседания думского комитета на площадке ЧЭФ приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. «Говоря об устойчивом развитии региона, мы особое внимание уделяем благополучию людей, обеспечению их безопасности, в том числе в финансовой сфере, — подчеркнул он. — К сожалению, в последнее время таких правонарушений становится все больше, особенно в части использования интернет-пространства. При этом у нас налажена комплексная работа, направленная на то, чтобы своевременно реагировать на попытки обмана и защищать права наших граждан».

По словам руководителя региона, задействованы самые разные ведомства — от правоохранительных и исполнительных органов до кредитных организаций и волонтеров. Условно выделено около двух десятков ситуаций, в которых могут оказаться люди, столкнувшиеся с мошенниками. Одни злоумышленники «конспирируются» под сотрудников банка или МВД, другие — под интернет-продавцов и так далее. Обо всех подобных сценариях жителей республики постоянно предупреждают и просят быть осторожными, чтобы они не угодили в «ловушку».

«Радует, что нынче число подобных преступлений в регионе сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась сумма возвратов похищенных средств. Пусть цифры и небольшие, но наметилась положительная тенденция. А значит, выбранный нами путь верный», — отметил Олег Николаев. Это, в том числе, и результат эффективной работы по повышению финансового просвещения граждан, добавил руководитель региона. Однако не лишним будет познакомиться и с опытом федеральных и региональных коллег и поучаствовать в выработке новых решений по противодействию злоумышленникам.

Глава Чувашии поблагодарил за поддержку Министерство финансов России, Центральный банк РФ, Ассоциацию банков России и лично депутата Госдумы Анатолия Аксакова, который активно вовлекает республику в эту работу. Благодаря сотрудничеству проводятся интересные, а главное — полезные мероприятия по повышению финансовой культуры как пожилых, так и молодых людей. Первые часто становятся жертвами мошенников, вторых жулики используют в своих махинациях в качестве так называемых дропперов.

«Мы с коллегами из правоохранительного блока обратились в Госдуму с тем, чтобы ужесточить законодательство. Считаю, что дети до 18 лет должны получать банковские карты и совершать финансовые операции только с разрешения родителей. Сегодня ситуация такова, что подростки могут оформить банковскую карту с 14 лет, и некоторые из них, желая подзаработать, продают свои платежные средства или предоставляют доступ к ним и вовлекаются в преступную деятельность», — констатировал Глава республики.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о совершенствовании законодательства в борьбе с мошенничеством. Он сообщил, что в июле начнет действовать закон, благодаря которому банки должны будут при оказании услуг сверяться с базой данных Банка России об операциях без согласия клиента. Если деньги переводятся на мошеннические реквизиты, то операция приостанавливается. Предусмотрен и двухдневный период «охлаждения», чтобы человек не переводил средства, как говорится, сгоряча, а подумал, все ли правильно делает.

Кроме того, банки обяжут возвращать пострадавшим людям украденные деньги, если была допущена транзакция на счет дроппера, находящийся в специальной базе Банка России. Также вводится сервис «второй руки», то есть клиент сможет иметь доверенного помощника, который будет получать уведомления о планируемых переводах, подтверждать или отклонять их…

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку: «Мы разработали целый комплекс мер и в ближайшее время примем закон, связанный с институтом доверенных лиц, что позволит во многом защитить наших граждан от действий злоумышленников. При этом мы все равно отстаем от преступников, которые придумывают все новые схемы и ухищрения. Поэтому очень важно запустить использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошеннических действий».

В дискуссиях участвовали статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и управляющий OZON Сергей Беляков и другие спикеры. Некоторые участники круглого стола, как, например, заместитель министра финансов страны Иван Чебесков, присоединились к разговору по видеосвязи. Так, по мнению федерального чиновника, финансовое мошенничество, корни которого чаще всего уходят за границу, — это часть экономической войны против России, и наказание за него должно быть жестким.

«Ответственность лежит на всех нас — законодателях, правоохранительных органах, банках, самих гражданах. Прорабатывается законопроект, чтобы ужесточить уголовное наказание за действия, направленные против нашей финансовой системы, и оно будет строгим — до семи лет лишения свободы», — подчеркнул Чебесков.

По мнению эксперта, банкам сейчас необходимо активно информировать граждан об имеющихся средствах защиты — предлагать клиентам опции самозапрета на кредит или права «второй руки» при переводе крупных сумм денег.

Обсудили эксперты и другие вопросы, например, как противостоять социальной инженерии, защитить персональные данные граждан, обезопасить интернет-покупателей от рискованных предложений на маркетплейсах. В этой борьбе важен вклад всех и каждого, ведь кто угодно может стать жертвой мошенников, если не сохранять бдительность — сошлись в едином мнении участники круглого стола.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За 5 месяцев 2024 года в Чувашии зарегистрировано свыше 1600 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Мошенники похитили у граждан более 370 млн рублей.