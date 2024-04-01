Фактом гибели рыбы в Цивильском округе заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проводит проверку по размещенной в сети интернет видеозаписи о массовой гибели рыбы в пруду возле деревни Тюрары Цивильского округа. Для исследований взяты все необходимые пробы и образцы, также производится подсчет погибшей рыбы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, рассматриваются различные версии.

Причинами ЧП могут быть природный фактор (нехватка кислорода в водоеме) или загрязнение. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Также Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку информации о гибели рыбы в деревне Тройское Вурнарского округа, деревне Вурманкасы Козловского округа и Чебоксарском заливе.