Фактом гибели рыбы в Цивильском округе заинтересовалась прокуратура

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура проводит проверку по размещенной в сети интернет видеозаписи о массовой гибели рыбы в пруду возле деревни Тюрары Цивильского округа. Для исследований взяты все необходимые пробы и образцы, также производится подсчет погибшей рыбы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, рассматриваются различные версии.

Причинами ЧП могут быть природный фактор (нехватка кислорода в водоеме) или загрязнение. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Также Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку информации о гибели рыбы в деревне Тройское Вурнарского округа, деревне Вурманкасы Козловского округа и Чебоксарском заливе.

Опубликовано: 7:00 18 Апрель 2024 г.


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