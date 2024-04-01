ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития Чувашии:

«Готовим законопроект по борьбе с так называемыми «наливайками». Работаем в плотном взаимодействии с депутатами Госсовета, которые и будут его принимать. Слышим мнение жителей республики и добросовестных предпринимателей. Вот основные нововведения. 1) Будут установлены ограничения продажи алкогольной продукции с 23 часов до 10 утра в объектах общепита, за исключением ресторанов. 2) Продажу разливного пива в точках общепита можно будет осуществлять ТОЛЬКО в ресторанах, барах, буфетах, кафе. Эти типы предприятий общепита и требования к ним прописаны в ГОСТе. 3) Есть смышленые бизнесмены, которые оформляют документы так, будто у них в одном помещении и магазин, и общепит. Им нужно будет определиться, что у них: магазин или точка общественного питания. Нельзя будет совмещать и то, и то в одном помещении».

(Из телеграм-канала)