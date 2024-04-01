В Чувашии утвержден паспорт жизненной ситуации при потере жилья в результате ЧС

Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Документ одобрила межведомственная рабочая группа по внедрению клиентоцентричности Аналитического центра при Правительстве России. Он позволяет почти вдвое сократить срок ожидания получения госуслуг, количество необходимых для этого документов, минимизировать посещения ведомств.

В Чувашии принято решение о пересмотре пяти комплексов госуслуг по реальным жизненным ситуациям. Это прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, потеря жилья семьей в результате чрезвычайной ситуации или пожара, выезд за границу, прием сотрудников на государственную гражданскую службу, зачисление в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.