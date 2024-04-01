Чебоксарский хлебозавод № 2 модернизирует производство

Заработает новая батонная линия

Соответствующее соглашение заключено с Шебекинским машиностроительным заводом, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Обновленная батонная линия будет состоять из 20 видов оборудования. Хлебозавод сможет применять сразу несколько технологий. Это позволит выпускать не только батоны одного типа, но и батонообразные изделия. Как отмечают на предприятии, вопрос модернизации назрел давно — предыдущее оборудование устарело и требует большого объема трудозатрат при низкой производительности. Оптимизируется и количество работников, задействованных на линии — вместо девяти человек будет четыре. При этом кадры останутся на производстве, их переведут на другие объекты.

Чебоксарский хлебозавод № 2 — единственное государственное предприятие хлебопекарной отрасли в регионе. «Стоял вопрос: или закроется предприятие, или будет продолжать работать. Главой Чувашии Олегом Николаевым и правительством республики принято решение о покупке всех акций завода АО «Чувашхлебопродукт». Спустя два года мы видим, что здесь установлены новые печи, обновлен цех по производству кондитерских изделий, расширены поставки продукции в торговые сети и фирменные магазины. Теперь перешли к модернизации сердца завода — технологических линий», — прокомментировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.