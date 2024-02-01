Рыбак на снегоходе угодил в снежную ловушку

У зимней рыбалки есть свои прелести. Но не стоит забывать и об осторожности, так как этот сезонный вид досуга сопряжен с риском. Так, на прошлой неделе в Козловскую службу спасения поступило сообщение о том, что на реке Волге, в районе «Птичьего полета», рыбак застрял на снегоходе в снежной шуге. Выяснилось, что мужчина в течение трех часов пытался выбраться самостоятельно, потом попросил друга вызвать спасателей. Получив сигнал, сотрудники Козловской спасательной станции на аэролодке «Ижора» незамедлительно выдвинулись к застрявшему рыбаку. Прибыв на место, откопали его и помогли добраться до берега.