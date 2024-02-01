Минсельхоз Чувашии начал прием документов на отбор проектов комплексного развития сельских территорий

Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, по данной программе в этом году в республике строятся школы в селе Чурачики Цивильского и в селе Янгличи Канашского округов. Также закупается транспорт для детско-юношеских спортивных школ в Урмарах и Янтиково. Одобрено выполнение 1500 инициативных проектов. Кроме этого, идет строительство и реконструкция объектов ЖКХ и социальной сферы. Заявки, прошедшие региональный этап, отправят в Минсельхоз России.

По итогам будет сформирован перечень проектов, отобранных на основании результатов ранжирования по всей стране. Победители получат федеральное финансирование. Ранее Президент России Владимир Путин сообщил о продлении программы комплексного развития сельских территорий.