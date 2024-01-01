Несломленный город

Дата 27 января 1944 года вписана в летопись Великой Отечественной войны — 80 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот День воинской славы России отмечается ежегодно.

Блокада длилась долгих 872 дня. По разным подсчетам, погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Уже 8 сентября 1941 года город был полностью блокирован с суши. Началась массовая эвакуация. Прибыли ленинградцы и в Чувашию — вместе с жителями республики ковали Победу в тылу.

В феврале-марте 1942 года в Чебоксары поступило оборудование ленинградского завода «Электрик», приехали 219 его работников. Под производство отводились «здания бывшего клуба строителей и кооперативного техникума, отштукатуренное помещение гаража Чебоксарской конторы Управления автотранспорта по ул. К. Маркса с прилегающим участком, а также недостроенная часть Дома Советов». В республике стали выпускать установочные изделия для танков и самолетов, реле и автоматику, морскую спецаппаратуру.

На фронте в битве за Ленинград участвовали наши земляки. Мефодий Иванович Денисов из деревни Старые Чукалы Батыревского уезда Чувашской автономной области встретил войну на службе в Балтийском флоте, в школе Оружия имени И.?Сладкова. О холодной и голодной зиме 1941-42 годов он пишет: «Нам, военным, давали 300 гр. хлеба, суп, немного кокосового масла, каждый день давали отвар хвои». А вот его воспоминания о январе 1944 года: «Земля дрожала от десятков орудийных выстрелов. С фортов «Серая лошадь», «Красная горка» била тяжелая артиллерия, артподготовка длилась больше часа. Потом все рода войск пошли в наступление. Со стороны Пулковских высот — 42-я армия, а со стороны Ораниенбаумского плацдарма — 2-я ударная армия. Две армии соединились в районе г. Ропша, Петергофская группировка немецко-фашистских войск была окружена».

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России: «Почти 900 дней город держал оборону в невыносимых условиях. Ленинградцы умирали от голода прямо на улицах. А норма хлеба становилась все меньше, дойдя до кусочка в 125 граммов в день на человека. Сколько это — 125 граммов, увидели наши школьники, студенты по всей России, участвуя в акции #БлокадныйХлеб. Испекли его и в районах Чувашии, и в ее столице — Чебоксарах. А тогда, в 1940-е, чебоксарцы делились хлебом с детьми из осажденного города. Заволжский детский дом приютил сотни маленьких ленинградцев. Малышам помогали наши врачи, в чебоксарских школах открывались дополнительные классы. И не было чужих детей, все были своими».

Сражался у стен Ленинграда командир пулеметного взвода, уроженец деревни Новый Сундырь Тетюшского уезда Казанской губернии Иван Васильевич Смирнов. Когда все бойцы из расчета его роты погибли, Смирнов сам взялся за пулемет, уничтожил больше 50 гитлеровцев. Герой пал смертью храбрых под гусеницами немецкого танка.

О старшем лейтенанте Никите Дмитриевиче Зарубине сообщала статья Н. Стурикова «Боец простой, боец отважный» в газете «Советская Чувашия» от 27 декабря 1957 года: «Это было под Ленинградом в студеный январский день 1943 г. Восемьдесят девятый раз с начала войны ушел Никита Зарубин в боевой полет. Ушел и не вернулся».

В тылу жители Чувашии собирали теплые вещи, продукты питания, средства на вооружение для бойцов Красной Армии. Документы свидетельствуют, что в 1944 году отправлены два вагона для бойцов подшефной 1-й Красносельской гвардейской артиллерийской бригады Балтийского флота. Общий вес составил «450 пудов: колбасы — 1142 кг, мяса — 2185 кг, меду — 542 кг, масла — 552 кг, муки — 824 кг, махорки — 924 кг, пряников — 238 кг, сухарей — 236 кг, водки — 650 литров <…> индивидуальных посылок — 2818 шт.».

В Чувашии поддержали «предложения Главного Артиллерийского Управления Красной Армии о комплектовании 230 индивидуальных сумок с инструментом для мастеров-ремонтеров Волховского фронта на предприятиях республики». Также Ленинграду было отгружено «для посева в совхозах и подсобных хозяйствах 600 тонн картофеля, хранящегося в госзапасе», из Вурнарского, Канашского, Ибресинского, Шумерлинского, Чебоксарского районов.

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. Инициатива в битве окончательно перешла к Красной Армии. Ленинград был полностью освобожден 27 января 1944 года. В городе на Неве в 20 часов прозвучал артиллерийский салют: 24 залпа из 324 орудий, установленных на Марсовом поле, берегах Невы, кораблях Краснознаменной Балтики.

Наталия Самсонова, сотрудник Госархива современной истории Чувашии