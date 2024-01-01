От собственного жилья до общественных пространств

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» каждый пятый квадратный метр в России к 2030 году должен быть новым. А всего за десять лет по стране возведут около 1 млрд кв. м жилья.

Федеральный проект «Жилье» предполагает увеличение объемов строительства. В 2023 году жилфонд страны пополнился на 108 млн кв. м (к 2030-му планируется довести эту цифру до 120 млн). Жилищные условия улучшили 3,8 млн российских семей. Но для комфортной жизни в новых кварталах нужна сопутствующая инфраструктура — инженерные сети, дороги, детсады, школы, больницы. И здесь помогает программа «Стимул». В 2023 году в ее рамках запущено в эксплуатацию 153 объекта в 42 регионах.

За пять лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» было построено более 500 млн кв. метров жилья, квартирный вопрос решили около 22 млн семей.

Сокращается в России обветшавший жилфонд. Сейчас расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, — программа охватит и этот год. За 2023 год в рамках нацпроекта справили новоселье 193 тыс. человек, расселено 3,3 млн кв. м устаревших площадей.

По программе федерального проекта «Чистая вода», тоже входящего в состав нацпроекта, в 2023 году реконструировано и модернизировано 1097 объектов водоснабжения и водоподготовки.

На сегодня доля обеспеченного чистой питьевой водой городского населения составляет 94,3%, а доля всего населения России, обеспеченного качественной водой из-под крана, составляет около 88%.

Еще один значимый вектор нацпроекта «Жилье и городская среда» — формирование качественной городской среды. В 2023 году в 87 регионах благоустроено более 9272 общественных пространств.

Каждый год жители страны участвуют во Всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства. В 2023 году к обсуждению подключились 14,2 млн человек — почти на 3,5 млн больше, чем в 2022 году. А за все время существования проекта по улучшению городской среды голосовали около 40 млн граждан.