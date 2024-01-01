В отношении начальника цеха ООО «СУОР» возбуждено уголовное дело

Причина — несчастный случай на производстве. ЧП произошло в прошлом году в Новочебоксарске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, обвиняемый своевременно не обеспечил разработку инструкции по безопасной эксплуатации бункера-накопителя в цехе № 8, не определил опасные зоны и не установил запорные устройства на крышке оборудования. Такая халатность привела к трагедии. Во время очистки бункера-накопителя шихтовщика цеха засыпало керамзитно-глиняной-цементной массой. Мужчина скончался от удушья.

Прокуратура города Новочебоксарска утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд.