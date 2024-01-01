Новшества для родителей, школы и армии

Как всегда, с 1 января в стране вступили в силу новые правила и законы. О некоторых, самых важных, расскажут корреспонденты «СЧ»

Детские пособия повышаются, а при досрочном выходе на работу «декретные» сохраняются.

С января в России вырос прожиточный минимум, что, как известно, влияет на размер многих пособий. В частности, увеличился размер единого пособия, которое получают родители и беременные женщины, сообщает «Российская газета». По закону, напомним, сумма пособия определяется исходя из регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого.

Как пишет издание, если в прошлом году средний размер единого пособия составлял от 7 тысяч до 13,9 тысячи рублей в месяц (50% или 100% прожиточного минимума ребенка соответственно), то после индексации прожиточного минимума его размер вырастет на 7,5% и составит от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей. Для беременных женщин единое пособие будет повышено чуть больше и в среднем составит от 8,4 тысячи до 16,8 тысячи рублей в месяц.

Также будут изменены, по данным «Российской газеты», и другие выплаты на детей, размер которых зависит от прожиточного минимума.

Это касается ежемесячного пособия на первого ребенка до 3 лет и ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет. Такие выплаты сегодня получают родители свыше 1,3 млн детей. Сумма пособий составляет размер одного прожиточного минимума ребенка в регионе. С нового года размер выплат вырос более чем на одну тысячу рублей и составляет в среднем по стране 15 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, возросли декретные пособия и выплаты по больничному. Так, по сравнению с прошлым годом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц против прошлогодних 33,2 тысяч рублей.

А с этого года в случае досрочного выхода из декретного отпуска на работу родители не потеряют право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующий закон в конце прошлого года приняла Госдума. Новое правило будет действовать и при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Прежде, напомним, мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, имели право на выплату при условии, что не работали. Внедрить такую меру поддержки работающих родителей, как сообщает ТАСС, предложил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Новобранцы становятся старше

С начала этого года вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Согласно внесенным изменениям, принятым еще летом прошлого года, на срочную службу будут брать мужчин с 18 до 30 лет.

Как ранее сообщалось в федеральных СМИ, инициативу подготовили после заявления министра обороны Сергея Шойгу о необходимости сдвинуть призывной возраст на три года вверх: нижней планки — с 18 до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет. Однако во время обсуждения законопроекта в Госдуме было предложено не сместить, а расширить эти рамки, оставив нижний предел таким же. Свое решение парламентарии тогда объяснили массовым запросом от россиян.

Как писала «Российская газета», немало молодых людей высказалось, что им проще сначала отслужить в армии, а уж потом заниматься образованием и устройством на работу. Другим удобнее получить прежде специальность. Принятые поправки, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, дают больше возможностей гражданам исполнить свой долг перед Родиной с учетом разных жизненных обстоятельств: если таковые появятся, можно отсрочить службу.

Также напомним о том, что Президент страны Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием единого реестра призывников. В таком «банке» будут содержаться сведения о военнообязанных. Кроме того, глава государства наказал Минобороны и Минцифры организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат и вручение повесток в электронном виде — через портал госуслуг.

Яйца разбиваются о цены

Правительство России утвердило постановление о беспошлинном ввозе куриных яиц. С 1 января по 30 июня 2024 года отменяются таможенные сборы на импорт этой продукции для объема поставок до 1,2 млрд штук.

Решение направлено на обеспечение стабильных цен благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Постановлением утверждены правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов организует Минсельхоз.

Тем временем в Росптицесоюзе не выражают уверенности в удешевлении яиц, пишет портал Mail.ru. В ведомстве считают цены на уровне 110-125 рублей за десяток «адекватными» и «справедливыми». Первые партии импортных яиц в страну уже поступили — в конце декабря пришло чуть больше 600 тыс. яиц из Азербайджана, а 5 и 8 января ввезли сразу две партии по 318 тыс. яиц каждая из Турции. Однако поставки яиц из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены — таким мнением с «Парламентской газетой» поделились эксперты союза. По словам его генерального директора Галины Бобылевой, объем завозной продукции слишком мал, чтобы серьезно повлиять на ситуацию на рынке, а добиться ограничения торговых наценок так и не удалось. По информации Росстата, за неделю с 19 по 25 декабря цены на яйца не только не снизились, а наоборот, подросли.

На фоне резкого подорожания куриных яиц интернет наполнился слухами о том, что в Россию из Китая стали поставлять искусственный продукт. Подтверждения этому корреспонденты «Российской газеты» не нашли, но вот заменители яиц, действительно, можно встретить в специализированных магазинах для диетического питания. Как пишет издание, в отличие от «химозных» подделок производятся они из натурального растительного сырья, причем выпускают их в том числе отечественные компании. Искусственные яйца имеют более правильную круглую форму, чем настоящие. Но в остальном — очень похожи. Перефразируя известное выражение, можно смело заявлять: «В Китае есть все». В том числе искусственные яйца. В рецепт их изготовления, как говорят, входят несколько ингредиентов — кальция карбонат, калия карбонат, калия альгинат, квасцы алюмокалиевые и другие.

Вино игристое — стоимость кусачая

По прогнозам экспертов, цены на алкоголь в 2024 году в среднем вырастут на 10-15%. Больше всего подорожают импортные недорогие вина — в два-три раза.

Как пишет «Российская газета», главная причина — повышение ставок акцизов. С 1 января Минфин традиционно пересматривает их на уровень инфляции. При этом на большинство видов алкоголя акцизы увеличиваются с начала этого года на 5% вместо ранее запланированных 4%.

Например, акциз на крепкий алкоголь повысится с 613 рублей до 643 за литр безводного этилового спирта. На алкоголь крепостью до 9% акциз в 2024 году составит 514 рублей за литр безводного этилового спирта против 490 рублей в 2023 году. На сусло и виноматериалы акциз вырастет с 34 рублей до 36. Для пива крепостью более 0,5% и до 8,6%, а также сидра, пуаре, медовухи акциз составит 26 рублей за литр вместо 25 рублей в прошлом году. А производители более крепкого пива будут платить акциз в размере 49 рублей против 47 рублей за литр.

Стоит также отметить, что минимальные розничные цены на крепкий алкоголь Минфин решил пока не повышать, несмотря на рост себестоимости производства (на что ранее жаловались производители). До мая 2024 года бутылку водки можно будет купить за 281 рубль, коньяка — за 517 рублей, бренди — за 375 рублей.

«РГ» также сообщает, что вторая волна повышения акцизов на алкоголь с 1 мая 2024 года коснется тихих и игристых вин и будет куда более чувствительной. Ставки вырастут более чем в три раза. Так, на вино акциз увеличится с 34 рублей до 108 рублей за литр, на шампанское — с 45 рублей до 141 рубля за литр.

При этом станет неизбежным и увеличение конечной стоимости алкоголя. Таким образом, в целом спиртные напитки вырастут в цене на 10-15%, пиво — на 5%, а вот импортное дешевое вино — в 2-3 раза, считают эксперты.

Подготовили Ольга Казакова, Елена Тры, Вячеслав Крылов, Игорь Васильев