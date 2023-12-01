В республике открылась уникальная лаборатория по исследованию хмеля

«Зеленое золото» Чувашии под научным контролем

Ровно год назад в Чувашском аграрном университете по поручению Главы Чувашии Олега Николаева был создан Центр компетенций «Чувашия — центр производства хмеля». А вчера руководителю региона представили открытую на базе центра специализированную лабораторию, где уже проводятся исследования элитных сортов «зеленого золота».

Напомним, когда два-три года назад в очередной раз поднималась тема хмелеводства, говорилось и о том, что республике не хватает научной лаборатории, что качество посадочного материала оставляет желать лучшего, а ассортимент сортов хмеля совсем невелик. Но регион движется к своим целям.

О первых шагах на этом поприще рассказал Главе республики ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев. По его словам, благодаря открытию Центра компетенций и лаборатории созданы эффективные праймеры на элитные сорта хмеля — это такие фрагменты, которые позволяют определять геномы ДНК-хмеля. И задача ученых — определить чистоту сорта, выделить лучший образец. Кстати, первым был исследован популярный сорт Подвязный. К следующему лету, по словам Андрея Макушева, будет готово семь генетических паспортов на сорта Фаворит, Крылатский, Цивильский и другие, в первую очередь тех, что востребованы пивоварами. Кроме того, разработаны тест-системы, которые в будущем помогут защитить растения от болезней и вредителей. Кратко рассказал ректор и о закладке маточника (участка земли для выращивания хмеля высоких репродукций. — Авт.) на базе учебного научно-практического центра «Студенческий». Работает центр и над сортообновлением.

Экскурсию по научной площадке провела заведующая лабораторией микробиологических исследований Елена Турбина. В ее «владениях» всегда чисто, поэтому всех гостей без исключения она попросила надеть халаты и бахилы. У каждого бокса лаборатории свои функции: в одном выращивают питательные среды для патогенных организмов, чтобы потом испытывать их на растениях, в другом — работают с зараженными образцами, в третьем — на специальном оборудовании выделяют ДНК, проводят исследования на генетическом анализаторе, чтобы определить чистоту сорта. Отдельная зона лаборатории выделена под изучение методов оздоровления посадочного материала. К слову, лаборанты уже изучили около сотни вариантов питательных смесей, а первая партия «здорового» хмеля даже высажена в питомник.

По завершении осмотра Глава Чувашии отметил, что, несмотря на то что Центр компетенций делает только первые шаги, проведена большая фундаментальная работа. «Созданная лаборатория уникальная, единственная в России, — подчеркнул Олег Николаев. — Уже сейчас научно-лабораторная инфраструктура помогает определять чистые сорта, выявлять болезни, готовить оздоровленный посадочный материал. И компетенции будут расширяться. Далее стоит задача обеспечить Центр компетенций хлебоуборочным комбайном и хмелесушилкой нашего производства. Тем самым мы закроем все этапы «жизненного цикла» производства хмеля. Ну а в будущем будем масштабировать наши наработки, исходя из потребностей».

Позитивно оценил работу лаборатории и вице-премьер республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, который лично курирует проект. По его словам, в этом году на развитие хмелеводства Чувашскому ГАУ правительство региона выделило свыше 30 млн рублей. На эти средства удалось не только создать лабораторию, но и заложить маточник, а также закупить необходимую технику для Центра компетенций. Поддержка будет продолжена.