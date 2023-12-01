ДОМ.РФ и «Урбан Про» проведут в Чувашии сессии по развитию Чебоксарской агломерации

В Чебоксарах, Новочебоксарске и Мариинском Посаде пройдут стратегические сессии по обсуждению перспектив развития Чебоксарской агломерации. Как сообщили в Минстрое Чувашии, мероприятие проведут ДОМ.РФ совместно с аналитическим центром «Урбан Про».

Участники смогут поделиться идеями, мнениями и предложениями по приоритетным проектам развития территории. В частности, дискуссии затронут будущее Заволжья, трансформацию университетского кампуса в ядро химического кластера в Новочебоксарске, ревитализацию исторического центра в Мариинском Посаде.

В качестве экспертов выступят ведущие архитекторы, а также разработчики мастер-плана.