QR-код для родника

Исследование воды в родниках республики, издание Экологического атласа Чувашии, организация экспедиции по дообследованию островов Чебоксарского водохранилища… Эти и другие направления работы на следующий год наметили на заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, возглавляет который Глава Чувашии Олег Николаев.

«Обсудили План совместных мероприятий. Документ содержательный — он не только наполняет и обогащает идеологию следующего тематического года, Года экологической культуры и бережного природопользования, но и направлен на повышение туристической привлекательности Чувашии», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Среди планов отделения РГО на следующий год — туристический проект «Тропа памяти» по местам строительства оборонительных рубежей, восстановление памятного знака «Географический центр Чувашской Республики» в селе Орауши Вурнарского округа, встречи школьников с известными экологами, географами, путешественниками, олимпиада «ГЕОтурнир» и многое другое. А представитель департамента регионального развития исполнительной дирекции ВОО «Русское географическое общество» Николай Вершигора предложил сделать совместным проект «Родники Чувашии». «Вы проведете анализы воды, — сказал он, — а мы со своей стороны поможем облагородить эти родники, поставить куар-коды и популяризировать их для того, чтобы жители республики могли набирать воду и узнавать историю».