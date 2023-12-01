В Чувашии могут запретить установку автоматов по продаже воды

На заседании Координационного совета по защите прав потребителей Глава Чувашии Олег Николаев предложил ввести мораторий на установку водоматов в республике.

«Есть предложение обратить внимание на водоматы. Правильным будет наложить мораторий на их дополнительное размещение, пока не разберемся с их интеграцией в систему маркирования. На сегодняшний день нет такого порядка. Необходимо соответствующим образом изучить и сделать выводы по действующим водоматам до конца февраля. А пока приостанавливаем установку новых», — заявил Николаев.

В свою очередь, вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов отметил, что в Чувашии повсеместно начинают устанавливаться водоматы, которые не маркируют продукцию. Без этого невозможно отследить производство воды, ее путь к потребителю, гарантировать качество и степени очистки.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, в настоящее время в национальной системе зарегистрировано 12 чувашских производителей напитков, в том числе воды. Организациями АПК республики закуплено и внедрено маркировочное оборудование. Введение маркировки повлияло и на индексы производства. На примере упакованной воды до введения маркировки индекс производства минеральных, питьевых вод составлял 109%, в 2022-м индекс упал на 12,4 процентных пункта и составил 96,6%, в 2023 году — взял курс на увеличение.