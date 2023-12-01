Чувашия вошла в число лидеров по росту налога с зарплат (НДФЛ)

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За минувшие десять месяцев текущего года эти поступления в бюджет республики выросли на 23,1%, сообщает Российский бизнес-канал (РБК) со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Всего девять регионов достигли прироста более 20%. Среди них также Курганская и Смоленская области, Татарстан, Краснодарский край. Эксперты связывают это в первую очередь с бурным ростом производства в оборонно-промышленном комплексе. Самое малозаметное увеличение — чуть более 6% — отмечается в Москве, Чеченской Республике, Магаданской области. А в Бурятии и Ингушетии поступления НДФЛ и вовсе ушли в минус.

Опубликовано: 14 декабря 2023 г.


Читайте также:

Профсоюзные лидеры поведали о наболевшем
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Цитата номера
Как работает почта, МФЦ, Сбербанк и другие службы в нерабочую неделю
Отсрочки по платежам, мораторий на проверки: Иван Моторин рассказал о мерах по поддержке бизнеса
Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»
Госсовет одобрил введение специального налогового режима и поправки в закон о выборах
64 работникам Чувашавтотранса погасили долги по зарплате

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.