Чувашия вошла в число лидеров по росту налога с зарплат (НДФЛ)

За минувшие десять месяцев текущего года эти поступления в бюджет республики выросли на 23,1%, сообщает Российский бизнес-канал (РБК) со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Всего девять регионов достигли прироста более 20%. Среди них также Курганская и Смоленская области, Татарстан, Краснодарский край. Эксперты связывают это в первую очередь с бурным ростом производства в оборонно-промышленном комплексе. Самое малозаметное увеличение — чуть более 6% — отмечается в Москве, Чеченской Республике, Магаданской области. А в Бурятии и Ингушетии поступления НДФЛ и вовсе ушли в минус.