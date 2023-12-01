В Ядринском муниципальном округе открылся новый телятник

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это первая из двух площадок предприятия «Родина» по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород.
Ферма рассчитана на 250 голов, а часть затрат на строительство компенсировало государство: 8,9 млн рублей выделили из федерального бюджета, еще 5,5 млн хозяйство получит из республиканского бюджета. Как отметил посетивший телятник Глава Чувашии Олег Николаев, господдержка направлена на диверсификацию производства, что позволит обеспечивать круглогодичную загруженность хозяйств и сотрудников работой. «Такие инвестиционные проекты получают поддержку. И если взять цифры за весь регион по агропрому, то в этом году Чувашия реализует 124 аграрных инвестпроекта на 350 новых рабочих мест», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Опубликовано: 12 декабря 2023 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.