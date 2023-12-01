В Ядринском муниципальном округе открылся новый телятник

Это первая из двух площадок предприятия «Родина» по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

Ферма рассчитана на 250 голов, а часть затрат на строительство компенсировало государство: 8,9 млн рублей выделили из федерального бюджета, еще 5,5 млн хозяйство получит из республиканского бюджета. Как отметил посетивший телятник Глава Чувашии Олег Николаев, господдержка направлена на диверсификацию производства, что позволит обеспечивать круглогодичную загруженность хозяйств и сотрудников работой. «Такие инвестиционные проекты получают поддержку. И если взять цифры за весь регион по агропрому, то в этом году Чувашия реализует 124 аграрных инвестпроекта на 350 новых рабочих мест», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.