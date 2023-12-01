Семь сельхозорганизаций Чувашии прошли отбор на субсидирование инвестиционных проектов

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Всего по стране отобрано 346 проектов, которым будет предоставлено 8,1 млрд рублей господдержки. Семь из них — из Чувашии с объемом субсидий 120,7 млн рублей. Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, получателям будет возмещено до 25% затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

В числе получателей субсидий — АО «Чурачикское», ООО «ВДС», «Родина», «ЧебоМилк», СХПК «Коминтерн» и «Новый Путь». На этих предприятиях реализованы проекты по созданию новых площадок для поголовья крупного рогатого скота молочного направления. А фермеру Валерию Кузнецову грант облегчит финансовые затраты на строительство картофелехранилища.