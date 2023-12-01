В Чебоксарах на Складском проезде после вмешательства прокуратуры появилось освещение

О проблемах с благоустройством заявила местная жительница в ходе личного приема у заместителя генерального прокурора Российской Федерации Николая Шишкина 30 октября.

По результатам проверки в адрес главы администрации города Чебоксары было внесено представление с требованием устранить нарушения федерального законодательства.

Как сообщила «СЧ» старший помощник прокурора Калининского района Надежда Андреева, все необходимые работы по организации стационарного электрического освещения по Складскому проезду выполнены.