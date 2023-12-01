Из Канаша в Алатырь пустят дополнительные поезда

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 10 декабря между городами Канаш и Алатырь начнут курсировать дополнительные пригородные поезда — по средам, пятницам и воскресеньям.
Поезд № 6391 будет отправляться из Канаша в 07.25 и прибывать в Алатырь в 10.17. Поезд № 6392 обратного сообщения станет выезжать из Алатыря в 14.00 и появляться в Канаше в 16.20. И еще один нюанс: в связи с назначением дополнительного поезда дальнего следования с 23 декабря по 11 января у пригородного состава № 6391 «Канаш — Алатырь» изменится расписание. Он начнет трогаться в путь на 15 минут раньше — в 07.10. Прибытие в Алатырь останется таким же (10.17), сообщает Минтранс республики.

Ирина Степанова


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