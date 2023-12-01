Шедевры вернулись в Третьяковку

В отделе русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея завершила свою работу выставка картин «Три шедевра Левитана в Чувашии» из Третьяковской галереи. За два месяца полотна кисти художника, которые привезли в Чебоксары впервые, увидели 11 тысяч жителей республики. На выставке, напомним, были представлены три подлинника Исаака Левитана: «Свежий ветер. Волга», «Весна. Большая вода» и «На Волге». Посетители не только знакомились с произведениями «вживую», но и участвовали в мастер-классах и конкурсах, слушали лекции об искусстве и играли в авторскую настольную игру. Как отмечают в музее, экспозиция имела большой успех. Чтобы насладиться прекрасным, многие приезжали в Чебоксары из разных уголков республики. Особенно рады здесь были школьникам — попасть на выставку можно было по Пушкинской карте.