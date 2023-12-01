Почти половина клиентов, застраховавших питомцев в «Росгосстрахе», обратились по телеветеринарии

Прошел год с момента запуска в СК «Росгосстрах» программы страхования питомцев «Зверье мое». За этот период 47% хозяев, купивших полисы своим любимцам, воспользовались опциями телеветеринарных консультаций. А компенсации клиентам расходов на ветеринарные услуги по некоторым случаям достигали 84 тыс. рублей.

При этом кот Бегемот из музея-театра Булгаковский дом, которому «Росгосстрах» подарил первый полис «Зверье мое» 2 декабря 2022 года, здоров и за ветеринарной помощью не обращался.

Больше всего телеветеринарией пользовались владельцы собак – почти в 4 раза чаще, чем хозяева кошек, не говоря уже о хорьках и мини-пигах. Выплаты по лечению в 90% случаев также были «собачьими».

«Идея продукта в том, чтобы, купив полис, владелец питомца абсолютно не переживал за финансовую и сервисную сторону поддержания его здоровья. Поэтому в полной конфигурации продукта есть и телеветеринария, которая поможет в случае экстренного вопроса для помощи «здесь и сейчас» или когда нужна просто рекомендация специалиста, есть и компенсация расходов, если все же пришлось обращаться к доктору очно, совершать медицинские манипуляции, сдавать анализы и приобретать медикаменты, — комментирует Светлана Мухаева, руководитель направления Управления продуктового маркетинга, разработки и развития продуктов «Росгосстраха». — Статистика наших выплат по «Зверью моему» наглядно показывает, что болезнь четвероногого друга может оказаться весьма накладной для семейного бюджета».