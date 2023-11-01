К середине декабря Чебоксары украсят новогодним убранством

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, управляющие организации, ТСЖ и ЖСК планируют установить и нарядить 88 елей во дворах многоэтажек, еще 39 зеленых символов Нового года украсят транспортные кольца. Уже совсем скоро зажгутся праздничные огоньки у Дворца культуры «Салют», в сквере по пр. М. Горького, на площади Победы, в сквере К. Иванова, в этнокомплексе «Амазония» и в Студенческом сквере. Впервые по-новогоднему засияет и Школьный бульвар, который в этом году преобразился по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там уже начали устанавливать праздничные арки. Светло и волшебно будет также в сквере «Овас», возле фонтанов у ТЦ «Шупашкар» и в Кадетском сквере. Новогоднее убранство по традиции появится на площади перед железнодорожным вокзалом, напротив торгового центра «Детский» установят искусственную елку, а возле Дома правительства по Президентскому бульвару украсят живые ели.
Опубликовано: 27 ноября 2023 г.
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