Подлинники чувашской культуры: родное и незнакомое

Везти в Чебоксары чувашскую вышивку — смелое решение. Кто-то скажет: такое мы уже видели и знаем. Только вот к выставке «Сохраненная красота» из Российского этнографического музея это не относится.

Во всей России такие большие чувашские этнографические коллекции, пожалуй, только в двух музеях: в Чувашском национальном и в Российском этнографическом — и они существенно отличаются. Национальный музей, организованный в 1921 году, с этого времени и начинает свою собирательскую работу, и в его фондах находятся предметы XIX-XX веков, собранные большей частью на территории Чувашии. Коллекции Российского этнографического музея начали формироваться раньше, в 1902 году. Его специалистам удалось выявить и сохранить предметы более ранние, конца XVIII — начала XIX веков, которые к началу XX века вышли из обихода. Коллекцию РЭМ также пополнили вещи из расформированного Музея народов СССР (старейшего в России этнографического музея). Так что экспонаты этой выставки совершенно уникальны, и даже те, кто увлекается чувашской вышивкой, найдут здесь для себя много нового.

Впрочем, не избежать зрителю и радостных узнаваний. Предметы из витрины со свадебными платками разных этнотерриториальных групп чувашей знакомы нам по рисункам Моисея Спиридонова из альбома «Чувашский орнамент». Впечатляет не только их прекрасная сохранность, но и то, что старинные платки у верховых, низовых и средненизовых чувашей так похожи — по материалам, композиции декора, технике вышивки и узорам орнамента. В более позднее время эти группы сильно разошлись, и различий стало куда больше.

КСТАТИ Первыми посетителями выставки стали депутат Госдумы Алла Салаева, министр культуры Светлана Каликова и председатель Союза женщин Чувашии Наталия Николаева. «Вы открыли нам страницу истории, которая для большинства жителей Чувашии неизвестна — и в головных уборах, и в сложных элементах вышивки, — отметила Алла Салаева. — Каждый посетитель выставки испытывает восхищение и сопричастность к этому великому наследию, гордость за чувашскую культуру».

Кстати, свадебные платки — атрибут не только жениха, их использовали и невесты, и поезжанки (участницы свадебного поезда — процессии жениха, направляющегося за невестой. — Прим. ред.). В костюме последних они со временем эволюционировали в треугольную поясную подвеску. Следы такой «эволюции» можно увидеть в одном крайне необычном предмете: женская кофта (укороченная версия кафтана, которую носили как верхнюю одежду) собрана буквально из фрагментов более старых вещей. Рукава из подола кафтана, воротник-стоечка — из ювелирно вышитого масмака, а заднюю часть ниже пояса как раз венчают уголки свадебных платков, тоже залатанных вышитыми лоскутками с других изделий. Одежка, несмотря на свой солидный возраст, невероятно актуальная, любая современная модница, особенно поклонница бохо, от такой бы не отказалась.

Логически выставка делится на две большие части: предметы, связанные со свадебной обрядностью, и вещи чувашей, проживающих за пределами территории республики — в Башкирии, Самаре, Оренбургской области. Куратор выставки, научный сотрудник отдела этнографии народов Поволжья и Приуралья РЭМ Наталья Кашпар провела для коллег методическую экскурсию и рассказала много интересного не только о самих вещах, но и об особенностях их бытования.

У зрителя наверняка возникнет вопрос, почему в «свадебной» части экспозиции оказались лук со стрелами и плетка? Зачем к невесте приставлена специальная женщина с подушкой? Все эти предметы были важной частью обряда, призванной защитить молодых от злых духов и порчи. Даже когда луком и стрелами уже мало пользовались для охоты, соревнования по стрельбе на свадьбе были обязательно. Плеткой непременно трижды стегали лавку, прежде чем молодые сядут, а невесту обязательно усаживали на вышитую подушку — узоры ее орнамента тоже играли роль оберега.

Женский костюм, в который переодевали невесту, непременно включал в себя головное полотенце — сурпан, это всем известно. А вот то, что сурпаны верховых чувашей, которые мы привыкли видеть предельно лаконичными, с узкой полосой в несколько рядов тончайшей вышивки, некогда украшались более обильно — удивительно и интересно. Сравнивая узоры, видишь схожие формы, находишь их общие истоки — значит, некогда и смысл этих узоров для всех групп был общим.

Еще редкость, которую почти нигде не увидишь — детские игровые куклы. Про народную куклу-закрутку, куклу-столбушку, наверное, слышали многие. А вот были ли у чувашей такие куклы? Как они выглядели? Такие игрушки — вещь недорогая, делается быстро, живет недолго, поэтому и в музеи не попадает. А тут их можно изучить внимательно: лоскутки от старых вещей, коротенькие трубочки-ручки, а голова непременно из красной ткани (цвет-оберег), совсем безликая или перетянутая крест-накрест соломой или нитками. Эти куколки очень похожи на фигурки йерехов — невидимых злых духов, насылающих болезни. Чтобы их умилостивить, этим антропоморфным фигуркам приносили жертвы (предметы одежды, монетки, хлеб). Поселяли их в специальные кузовки, кормили из особой миниатюрной посуды, а чтобы уж точно духи не покинули свое обиталище и не вселились в людей, еще и оборачивали кузовок мехом.

Элементы костюма и предметы быта на экспозиции сопровождают фотографии конца XIX — начала XX века — из них можно доподлинно узнать, как все это носилось и функционировало. А еще увидеть лица людей, одновременно далеких от нас и очень близких. Они так же хотели быть здоровыми, любили своих детей, просили у судьбы благополучия и успеха в работе. И что-то такое важное знали про жизнь, чувствовали ее красоту, которая, может, и нам через эти вещи откроется. Выставка, организованная благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке правительства республики, работает в Чувашском национальном музее совсем недолго, до 17 декабря. Постарайтесь успеть!