В библиотеке имени Л.Н. Толстого открылась инклюзивная творческая студия «Дети Улыпа»

В канун Дня чувашской вышивки в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого открылась инклюзивная творческая лаборатория и дан старт проекту «Инклюзивная творческая студия «Дети Улыпа». В студии дети, в том числе слабовидящие и незрячие, познакомятся с этнической культурой чувашского народа.

Как рассказали в библиотеке, студия «Дети Улыпа» стала победителем грантового конкурса «Бережливое сознание» фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Чувашский фольклор, вышивка, музыкальное искусство и чувашский язык — это ключевые темы намеченных мероприятий с участием носителей национальной культуры. Первое занятие в инклюзивной творческой лаборатории прошло в форме встречи-концерта. С музыкой и традиционными музыкальными инструментами чувашей учеников двух чебоксарских школ для особенных детей познакомили представители Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина.