С 1 сентября 2024 года вводится обязательный учет сельхозживотных

Об этом говорилось на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексеем Палькиным. К указанной дате необходимо обеспечить учет всего крупного рогатого скота, свиней, а в промышленном секторе — птицы и лошадей, сообщил руководитель ведомства.

Специально для идентификации и учета животных в России внедрена система «Хорриот», разработанная Россельхознадзором. Глава республики подчеркнул необходимость обеспечения эпизоотического благополучия в регионе. Это имеет важное значение для стабильного развития сельского хозяйства, производства и продвижения востребованной экологически чистой продукции, в том числе для экспорта, отметил он.