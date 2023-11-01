С 1 сентября 2024 года вводится обязательный учет сельхозживотных

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом говорилось на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексеем Палькиным. К указанной дате необходимо обеспечить учет всего крупного рогатого скота, свиней, а в промышленном секторе — птицы и лошадей, сообщил руководитель ведомства.

Специально для идентификации и учета животных в России внедрена система «Хорриот», разработанная Россельхознадзором. Глава республики подчеркнул необходимость обеспечения эпизоотического благополучия в регионе. Это имеет важное значение для стабильного развития сельского хозяйства, производства и продвижения востребованной экологически чистой продукции, в том числе для экспорта, отметил он.

Опубликовано: 23 ноября 2023 г.


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