МАРАТ ХУСНУЛЛИН,

заместитель председателя Правительства РФ:

«По поручению Президента России все проекты по обновлению общественного транспорта были собраны в единую программу «Мобильный город». В рамках программы в регионах обновляются все виды общественного транспорта — автобусы, электробусы, электрички, трамваи, троллейбусы, вагоны метро… В перспективе к 2030 году на обновление парка общественного транспорта планируется потратить порядка 600 миллиардов рублей. Регионы помимо обновления самого транспорта также модернизируют соответствующую инфраструктуру и осуществляют замену рельсов, строительство дорог и дополнительных станций. Сегодня с учетом комплексной программы развития населенных пунктов развитие общественного транспорта становится самой приоритетной задачей».