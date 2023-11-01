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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАРАТ ХУСНУЛЛИН,
заместитель председателя Правительства РФ:

«По поручению Президента России все проекты по обновлению общественного транспорта были собраны в единую программу «Мобильный город». В рамках программы в регионах обновляются все виды общественного транспорта — автобусы, электробусы, электрички, трамваи, троллейбусы, вагоны метро… В перспективе к 2030 году на обновление парка общественного транспорта планируется потратить порядка 600 миллиардов рублей. Регионы помимо обновления самого транспорта также модернизируют соответствующую инфраструктуру и осуществляют замену рельсов, строительство дорог и дополнительных станций. Сегодня с учетом комплексной программы развития населенных пунктов развитие общественного транспорта становится самой приоритетной задачей».



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