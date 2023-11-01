Кадры для заводов, жилье для «оборонки»

Юные инженеры стремятся к победам

Глава Чувашии Олег Николаев встретился с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, побывавшим в республике с рабочим визитом. На встрече обсуждались ключевые вопросы взаимодействия банка с правительством региона в рамках ранее подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Чувашию и Промсвязьбанк связывает проверенное временем конструктивное сотрудничество по многим направлениям деятельности, отметил Олег Николаев. Реализуемые банком проекты заслуживают самого внимательного рассмотрения. В частности, интерес сейчас представляет программа по обеспечению жильем сотрудников оборонных предприятий, испытывающих потребность в тысячах рабочих, инженеров. «Рассчитываем, что по итогам совместного обсуждения мы сможем в дальнейшем выйти на конкретные параметры взаимодействия в этой области», — сказал Глава республики. Существует также потребность предприятий ОПК в арендном жилье для своих сотрудников. По словам Николаева, на период 2023-2027 годов она оценивается в объеме 2 467 квартир общей площадью 115,7 тысячи квадратных метров.

ПСБ последовательно расширяет банковскую деятельность в Чувашии, в тесном взаимодействии с правительством республики реализуя проекты социально-экономического развития региона. «В их числе — поддержка промышленности, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, программы доступной ипотеки и потребительского кредитования для населения, расширение современной финансовой инфраструктуры. Комплексный подход к развитию экономики способствует повышению инвестиционной привлекательности Чувашии, росту деловой активности и уровня жизни в республике», — сообщил Петр Фрадков.

В тот же день Олег Николаев и Петр Фрадков познакомились с экспозицией Чебоксарского музея истории трактора, а затем в региональном отделении Союза машиностроителей России встретились с победителями и призерами многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Она проходит ежегодно среди учащихся 7-11 классов и является самой масштабной олимпиадой под эгидой Министерства образования и науки России, главной инженерной школьной олимпиадой страны.

Олег Николаев поблагодарил ребят за то, что они победами в олимпиаде внесли свой вклад в повышение имиджа республики в целом. Петр Фрадков также поздравил школьников с успешным выступлением, отметив, что высокие места участников из Чувашии — это закономерность, уровень образования в регионе общепризнанно на высоком уровне. «Инженерная олимпиада сейчас — это самая десяточка, — подчеркнул он. — Мы видим, что страна активно развивается, и нужны специалисты в промышленности — в оборонно-промышленном комплексе, в машиностроении. Сейчас для предприятий вопрос номер один — это обеспечение высококвалифицированными кадрами». Не умаляя значение гуманитарного образования, можно сказать, что востребованность технических специальностей на сегодня в стране становится все выше. Промсвязьбанк, со своей стороны, реализует целый ряд проектов, направленных на развитие инженерных кадров и повышение престижа технических профессий, активно участвует в проведении инженерных олимпиад, конкурсов, тематических форумов-слетов, в работе советов по молодежной политике и уделяет большое внимание работе с молодым поколением.