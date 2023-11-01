В этом году 5 тысяч школьников побывали в поездках по Чувашии

Малая родина готова раскрыть свои тайны, показать свои достопримечательности и поделиться близкой по духу энергетикой.

Бесплатные путешествия по родному краю учеников 5-9-х классов проходят в рамках пилотного проекта по популяризации школьного туризма, в котором участвует Чувашия. В этом году республика вошла в список 29 регионов, получивших общегосударственную субсидию. На туристические поездки в один-два дня юным жителям Чувашии было выделено 25 млн рублей из федеральной и 10 млн из республиканской казны.

Расширился список участвующих в проекте туроператоров — пять профильных организаций сформировали 11 маршрутов. С июня по сентябрь юные туристы открывали для себя этническую и патриотическую Чувашию, знакомились с городами Канаш, Алатырь, Чебоксары, Новочебоксарск, Козловка, Ядрин, погружались в атмосферу прошлого и настоящего.

Напомним, чтобы отправиться в путешествие, нужно пройти отбор. Учитываются достижения школьников в образовании, культуре и искусстве, спортивной и общественной деятельности.