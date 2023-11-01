У сельчан красивый пруд и новые ворота

В деревне Мунъялы Вурнарского округа привели в порядок местный пруд. Водоем вдоль улицы Нагорной требовал очистки от ила, и на днях жители принимали работу подрядчика. Благоустройство выполнили по программе инициативного бюджетирования.

Для реализации проекта привлекли средства республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. По итогам электронного аукциона с подрядчиком — индивидуальным предпринимателем заключили муниципальный контракт, и в августе он приступил к очистке пруда. Стоимость работ составила чуть больше двух миллионов рублей: более половины, 1,2 миллиона рублей, выделили из бюджета Чувашии, около 200 тысяч — из местного бюджета, а 623 тысячи рублей собрали местные жители, которые, как сообщают в Вурнарском муниципальном округе, проявили большую активность.

А жители деревни Усландыр-Янишево того же Вурнарского округа по программе инициативного бюджетирования установили новые ворота и ограду на въезде в деревню. По случаю их открытия сельчане устроили большой праздник — собралась вся деревня! С одной стороны на арке написано «Телейл? ?ул пулт?р» (Счастливого пути!), а с другой — название деревни на чувашском языке и год ее основания: «Услант?р Ен?ш 1590». В следующем году по программе инициативного бюджетирования жители хотят установить ворота и по улице Комсомольской.

Цифры и факты

Всего, по словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в этом году в республике должны быть реализованы 1065 инициативных проектов, на них предусмотрено 1,4 миллиарда рублей. Деньги эти предназначены на ремонт 438 автомобильных дорог, 196 объектов коммунального хозяйства, 52 объектов памяти, а также 71 детской и игровой площадки, 73 мест массового отдыха и 60 объектов социально–культурной сферы, сообщают в Министерстве сельского хозяйства республики. Кроме того, в списке работ по проектам инициативного бюджетирования значится приведение в порядок 78 водных объектов для обеспечения пожарной безопасности и 56 объектов благоустройства территорий населенных пунктов, очистка 34 водоемов, ремонт 3 объектов пожарной безопасности и обустройство мест для купания на двух водоемах.