Выпущен фильм к 100-летию народной артистки СССР Веры Кузьминой

Величие в простоте

«Мадам! Вы изумительны в своем величии. Вы взволновали меня так, что я зарыдал. Я преклоняюсь перед Вами и дарю Вам ту слезу, что Вы исторгли из моей груди…» Хотя Виктор Гюго написал эти строки Саре Бернар, кажется, будто они адресованы Вере Кузьминой. Тем более что народную артистку СССР, которой сегодня исполнилось бы сто лет, нередко сравнивают с легендарной французской актрисой. Более того, именно Сарой звали ее героиню в спектакле «Баба Шанель». Совпадение? Вряд ли… О том, как высоко оценил эту работу сам автор пьесы Николай Коляда, и о других триумфах Веры Кузьминичны рассказано в фильме «Мать», посвященном ее жизни и творчеству. Его презентация прошла в минувший вторник в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля.

Главное достоинство новой картины — органичное, гибкое и тонкое переплетение самого разного по содержанию материала. Исторические факты и профессиональные наблюдения, фрагменты спектаклей и интервью, закулисные и семейные зарисовки… Сразу видно, что автор фильма Марина Карягина — не только один из наиболее ярких и неординарных журналистов ГТРК «Чувашия», но и чуткий драматург, который пишет именно для чувашской сцены и хорошо знает ту творческую среду, где рос, креп и достиг своего апогея талант актрисы. Конечно же, Вера Кузьмина была глыбой, необъятной, многогранной, недосягаемой. Масштаб ее дарования невозможно уместить в рамки стандартного понимания актерской профессии. Однако на экране она представлена не обособленно, на далекой вершине театрального Олимпа, а в контексте чувашской культуры в целом, в кругу коллег, близких и друзей, что как нельзя более созвучно человеческой природе актрисы.

Ее величие заключалось в простоте. Это отмечают и заслуженная артистка Чувашии Александра Зайцева, чья дружба с Верой Кузьминичной началась с роли внука в драме «Ҫатан карта ҫинчи хура хӑмла ҫырли» (Ежевика вдоль плетня), прогремевшей на всю страну, и народный артист СССР Валерий Яковлев, и народные артисты Чувашии Наталия Сергеева и Иван Иванов. Они не просто ставили спектакли с прицелом на индивидуальность актрисы, но и шли через нее к воплощению режиссерского замысла, к постижению глубинной сути произведений.

Таня («Таня»), Сайде («Черный хлеб»), Леди Мильфорд («Коварство и любовь») — все это очень сильные, волевые женщины, с фатальным восприятием действительности, сложным психологическим портретом и твердым внутренним стержнем. Но особенно Вере Кузьминой удавались образы из испанской драматургии, хлесткие, роковые, в которых мудрость граничит с безрассудством, железное хладнокровие — с вулканическим темпераментом. Мать («Кровавая свадьба»), Бернарда («Дом Бернарды Альбы»), Бабушка Эухения («Деревья умирают стоя»), казалось, придуманы специально для нее.

В трагическом эмоциональном тоне был выдержан и ее моноспектакль «Хура чěкеҫ» (Черная ласточка), который она пронзительно сыграла на улицах Стамбула, словно остудив каждый раскаленный на солнце камень журчащей свежестью чувашской речи. «В ее осанке и походке уже ощущался драматизм, от которого бежали мурашки», — вспоминает автор пьесы Борис Чиндыков. Недаром при знакомстве с чувашской студией ГИТИСа, где учились такие в будущем прославленные актеры, как Виктор Родионов, Галина Мадеева, Николай Степанов и Петр Иванов, педагог по сценической речи Людмила Шокерова обратила внимание именно на Веру Кузьмину.

Сама же Вера Кузьминична признавалась, что наивысшая для нее награда — тишина зала, когда зритель слушает с замиранием сердца. И хотя актрисы нет с нами уже два года, все осталось по-прежнему. Ее голос, теплый, близкий, проникновенный, звучит за кадром с первой и до последней минуты фильма, создавая эффект присутствия и наполняя повествование дыханием, жизнью, кипением чувств и мыслей.

КСТАТИ

Незадолго до показа фильма на аллее почетных захоронений по улице Богдана Хмельницкого, где Вера Кузьмина покоится рядом со своим супругом, народным поэтом Чувашии Петром Хузангаем, прошла церемония открытия памятника актрисе. Бронзовый бюст на изящной стеле спроектировал известный в Чебоксарах скульптор, член Союза чувашских художников Олег Ксенофонтов. «Нам невероятно повезло, что у чувашского народа была Вера Кузьминична Кузьмина, что она работала и творила для Чувашской Республики, для каждого из нас, — отметила министр культуры Светлана Каликова. — Несомненно, образы, созданные ею на сцене, останутся в народной памяти. Низкий поклон Вере Кузьминой». На этом мероприятия, посвященные увековечиванию имени актрисы, не заканчиваются. Сегодня на фасаде дома № 31 по улице Дзержинского, где Вера Кузьмина жила с сыном Атнером Хузангаем и его супругой, будет открыта мемориальная доска с барельефом профиля актрисы. А вечером поклонников таланта Веры Кузьминичны ждут в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова, где она прослужила 74 года. А уже завтра в Чебоксарах стартует Первый международный фестиваль национальных театров «Ч?ке?» имени Веры Кузьминой, в котором примут участие коллективы из Крыма, Азербайджана, Калмыкии, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл и Чувашии.