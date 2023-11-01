Алексей ПАЛЬКИН: Защищаем продовольственную безопасность «от поля до прилавка»

Перед аграрной отраслью сегодня стоит непростая задача обеспечения биологической и продовольственной безопасности страны, в связи с чем вопрос надежности ветеринарного и фитосанитарного барьера выходит на передний план. Необходимо предотвратить попадание на отечественный рынок некачественной продукции, вредителей, болезней, опасных для животных или растений. Эти задачи на территории региона решает Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области.

О том, как изменился подход к работе надзорного ведомства, о внедрении цифровых технологий, фитосанитарной, эпизоотической обстановке и состоянии сельхозземель в республике, а также о развитии экспортного потенциала региона рассказал руководитель Управления Алексей Палькин.

Профилактика — хорошая подмога

— Алексей Николаевич, какие задачи в настоящее время стоят перед Управлением Россельхознадзора? И как осуществляется надзор в условиях моратория на проведение проверок?

— В 2023 году деятельность Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области осуществлялась в рамках установленных контрольно-надзорных полномочий, а также поручений Правительства Российской Федерации. Выполняем важные для региона функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, продуктов его переработки, земельных отношений — в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения. По всем направлениям работа ведется в тесном взаимодействии с правительством республики и муниципальными органами власти.

В течение последних трех лет в связи с введением запрета на проведение проверок менялись методы работы. Наш основной инструмент сейчас — это превентивные и корректирующие меры. Акцентируем внимание на таких мероприятиях, как информирование, консультирование, предупреждение, выдача предостережений. Профилактические мероприятия направлены на то, чтобы донести до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о том, что чрезвычайно важно сейчас повысить уровень самосознания и ответственности самих предпринимателей, поскольку риски остаются высокими.

С начала 2023 года Управлением проведено более 7,5 тыс. профилактических мероприятий — это в 3 раза больше, чем мероприятий по контролю. Профилактические беседы и консультации дают положительный эффект, ведь зачастую нарушения обязательных требований законодательства допускаются в силу таких тривиальных причин, как правовая неграмотность и отсутствие опыта практической хозяйственной деятельности. И беседы со специалистами позволяют предотвратить нарушения.

И «цифра» нам в помощь

— В современном обществе развитие сфер жизнедеятельности в значительной степени определяется уровнем цифровизации процессов. Расскажите, как цифровые технологии внедряются в контрольно-надзорную деятельность Управления?

— 2023 год для Управления ознаменовался всесторонней и глубокой интеграцией цифровых систем в контрольно-надзорной деятельности. Благодаря цифровым инструментам Россельхознадзора значительно выросла эффективность контроля, в том числе за качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции.

Для каждой сферы аграрного производства разработан цифровой инструмент контроля. Так, например, компонент «Меркурий» информационной системы «ВетИС» обеспечивает прослеживаемость животноводческой продукции. Электронная программа «Сатурн» используется для наблюдения за применением пестицидов и агрохимикатов. «Аргус-Фито» предназначена для автоматизации процессов оформления и учета фитосанитарных документов.

Внедренные технические решения позволяют обеспечивать прослеживаемость аграрной продукции «от поля до прилавка», выявлять недобросовестных предпринимателей, пресекать оборот небезопасных товаров.

— Давайте поговорим об одной из самых известных информационных систем Россельхознадзора — ФГИС «Меркурий». Что в ней нового, как она работает?

— ФГИС «Меркурий» используется Управлением в качестве цифрового инструмента в процессе государственного ветеринарного надзора. В Чувашии в данной информационной системе работает около 20 тыс. пользователей, насчитывается свыше 76 тыс. площадок, на которых ежемесячно оформляется около 1,3 млн ветеринарных сопроводительных документов, это примерно 43 тыс. в день.

Для анализа большого объема данных, загружаемых в системы, Россельхознадзором разработаны и внедрены аналитические модули и искусственный интеллект. С помощью искусственного интеллекта производится выгрузка потенциальных нарушений, которая затем более детально перепроверяется инспекторами Управления.

В этом году статистика демонстрирует снижение количества выявленных нарушений, допущенных пользователями при работе в ФГИС «Меркурий», — это связано с совершенствованием системы, результатами проводимой разъяснительной и профилактической работы, а также наработанным опытом пользователей.

ФГИС «Меркурий» постоянно совершенствуется и обновляется. Из основных нововведений, вступивших в силу с 1 сентября 2023 года, — обязательное указание сырья. Раньше многие производители допускали такие нарушения, когда сырье в транзакции не указывается, а на самом деле используется. Теперь введен автоматизированный контроль в системе «Меркурий», и технически такую транзакцию оформить невозможно.

Для молокопереработчиков стала обязательной норма об указании массовой доли жира и белка. Система будет автоматически рассчитывать баланс содержания жиров и белков в сырье и готовой продукции, и если этот баланс не соблюдается, то оформление производственной транзакции будет невозможным.

— В прошлом году заработали еще две специализированные информационные системы — ФГИС «Зерно» и ФГИС «Сатурн». Каковы первые итоги их внедрения?

— Действительно, внедрение ФГИС «Зерно» и ФГИС «Сатурн» стало важным шагом в реализации государственной политики по обеспечению прослеживаемости движения пестицидов, агрохимикатов и урожая зерна сельскохозяйственных культур.

Запуск системы ФГИС «Зерно» прошел достаточно спокойно. Теперь все пользователи могут проследить, где было выращено зерно и какого оно качества. Специалисты Управления постоянно ведут мониторинг информационной системы и контролируют оформление производителями зерна товаросопроводительных документов с той целью, чтобы в оборот не попало некачественное или небезопасное зерно.

Отмечу, что чувашские аграрии одними из первых в России приступили к работе в цифровых системах и ведут эту работу ответственно и успешно. С начала года Управлением выявлено 7 нарушений в ФГИС «Зерно», по которым хозяйствующим субъектам были выданы предостережения, предложено оформить товаросопроводительные документы и впредь не допускать нарушений.

С введением в эксплуатацию ФГИС «Сатурн» специалисты Россельхознадзора получили инструмент для эффективного цифрового контроля за использованием химических препаратов. По данным Управления, на территории республики в системе зарегистрировано более 700 хозяйствующих субъектов и порядка 8,5 тыс. поднадзорных объектов. Нами проводится постоянный мониторинг работы хозяйствующих субъектов по внесению в систему «Сатурн» информации о применяемых препаратах. С начала года выдано более 200 предостережений о недопустимости нарушений законодательства. Хочется отметить положительную динамику и повышение качества работы сельхозпроизводителей в «Сатурне».

Агроэкспорт идет в рост

— Отражается ли геополитическая ситуация на экспортных поставках чувашской сельхозпродукции?

— Аграрии нашего региона показывают достаточно устойчивый рост производства и успешно осваивают рынки зарубежных стран. Экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Чувашской Республики в 2023 году показал значительный рост. Управление Россельхознадзора в этой части является гарантом безопасности экспортируемой продукции, ее соответствия требованиям стран-импортеров. Сегодня 20 животноводческих предприятий Чувашии состоят в реестре экспортеров и в реестре предприятий Таможенного союза.

В текущем году в Китай экспортировано более 3,8 тыс. тонн субпродуктов из мяса птицы — это на 20% больше, чем в прошлом году. При содействии Россельхознадзора животноводы Батыревского района впервые экспортировали в Казахстан 40 партий говядины. В Казахстан, Киргизию и Монголию отгружено 30 партий (98 тонн) молочной продукции (ООО «Чебоксарский городской молочный завод», АО «Волга Айс»). Напомню, что экспорт молочной продукции из Чувашии начался в декабре 2022 года.

Экспорт растительной продукции увеличился в 2,5 раза. Наши специалисты проконтролировали более 300 экспортных партий, общий объем продукции составил более 7 тыс. тонн. Лидирующие позиции по отгрузке на экспорт занимает лук-севок, выращенный чувашскими аграриями. Его в текущем году крестьянско-фермерскими хозяйствами и физическими лицами Батыревского, Яльчикского муниципальных округов отгружено 1,5 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году. Расширилась и география экспорта этой продукции: наряду с поставками в Беларусь, Молдову, Казахстан, Монголию нынче впервые налажены торговые связи с Румынией и Узбекистаном.

Наблюдается значительный рост экспорта зерновой продукции — в 23 раза. С территории региона отгружено 4,9 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в Польшу, Чехию, Казахстан, Киргизию, Беларусь, Германию, Узбекистан. Управлением совместно с Чувашским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводилась активная работа по открытию рынков Китайской Народной Республики для чувашской сельхозпродукции.

Так, два чувашских предприятия прошли весь комплекс мероприятий для аттестации на право осуществления экспорта гороха в Китай, а именно проведен мониторинг семенного материала, фитосанитарного состояния мест выращивания и хранения культуры. По результатам проверок предприятия были рекомендованы Россельхознадзором китайской стороне для начала экспортных отгрузок. В настоящее время производители и хранители гороха Чувашской Республики одобрены китайской стороной и включены в обновленные российские перечни.

— В текущем году в ряде субъектов РФ фиксировались неоднократные факты отравления продукцией предприятий общепита. Расскажите, как Управление Россельхознадзора контролирует качество пищевой продукции?

— Управлением ежегодно проводится федеральный государственный пищевой мониторинг. В текущем году отобрано и исследовано 109 проб, из которых 8% не соответствовало показателям качества и безопасности. Для сравнения: в прошлом году доля положительных проб составила 14%.

Благодаря внедрению ФГИС «Меркурий» за последние пять лет почти вдвое уменьшилось количество выявлений фальсифицированной молочной продукции: в 2018 году случаи фальсификации составляли 13,4%, в 2023 году — 5,9%.

Особое внимание уделяем контролю качества и безопасности пищевой продукции, поступающей в социально значимые учреждения. В 2023 году в 11 социально значимых учреждениях отобрано 30 проб пищевой продукции, нарушения выявлены в 4 пробах. По всем фактам приняты необходимые меры, а именно недобросовестным производителям объявлены предостережения, своевременно проинформированы владельцы и поставщики продукции, региональная ветслужба, территориальное управление Роспотребнадзора, заинтересованные министерства и ведомства, органы прокуратуры.

Благополучие в аграрной отрасли — результат постоянного труда

— Какие меры принимаете в части предотвращения заноса на территорию Чувашии возбудителей опасных и особо опасных болезней, общих для человека и животных?

— Управлением с целью сохранения эпизоотического благополучия территории Чувашской Республики проводится федеральный эпизоотический мониторинг. Всего в текущем году исследовано более 1,7 тыс. проб биологического материала от животных, птиц и рыб. В 4 пробах выявлено отсутствие антител к ньюкаслской болезни птиц, в 4 пробах рыбы обнаружены возбудители дактилогироза и диплостамоза.

Проводились выездные обследования свиноводческих и птицеводческих хозяйств, рейдовые мероприятия на особо охраняемых природных территориях. В настоящее время Чувашская Республика является эпизоотически благополучной по африканской чуме свиней и гриппу птиц.

— Какие приоритетные задачи стоят перед Управлением Россельхознадзора в ближайшей перспективе?

— Одной из приоритетных задач на ближайший период является ввод неиспользуемых земель в сельхозоборот. В текущем году проконтролировано 61,5 тыс. га сельхозугодий — это в 6 раз больше, чем в прошлом году. Повышению эффективности земельного контроля способствует использование беспилотных летательных аппаратов. Цифровые «помощники» позволяют нам проводить комплексное обследование больших площадей, получать высокоточные фотоснимки местности, выявлять признаки нарушений.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что примерно половина обследованных земель — 30 тыс. га — используется с нарушениями. С целью профилактики в адрес правообладателей направлены предостережения, и в результате проведенной работы в сельскохозяйственный оборот введено 1100 га земель.

Особое внимание уделялось выявлению фактов захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления. Всего за отчетный период на сельхозземлях выявлено 13 несанкционированных свалок общей площадью 6034 м?. В результате скоординированных действий Управления и администраций муниципальных округов все несанкционированные свалки были ликвидированы в короткие сроки.

Еще одна важная задача, стоящая перед Управлением, — ликвидация фитосанитарных зон, в которых обнаружены карантинные вредные организмы. В 2023 году нами проведен карантинный фитосанитарный мониторинг 231 тыс. га — это в 8 раз больше, чем в прошлом году. Установлены 8 новых карантинных фитосанитарных зон на общей площади около 8 тыс. га. Работа по фитосанитарному мониторингу не завершена, в лабораториях продолжаются исследования образцов. Напомню, что в прошлом году по итогам этой работы были ликвидированы карантинные зоны по большому черному еловому усачу и золотистой картофельной нематоде на площади 8,3 тыс. га.

— Недавно чувашские аграрии отметили профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Что бы вы хотели им пожелать?

— Хочу искренне поблагодарить тружеников села за нелегкий, но очень важный труд, за профессионализм, самоотдачу и высокие достижения! Желаю здоровья, благополучия и процветания.

Россельхознадзор — неотъемлемая часть аграрной отрасли России, с момента своего основания нацеленная на согласованную и продуктивную работу с добросовестным бизнесом, снижение административной нагрузки при неизменном внимании к ответственному соблюдению требований безопасности.