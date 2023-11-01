Учитель с большой буквы

10 ноября на 94-м году ушел из жизни МАРКОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ,

видный ученый-педагог, профессор, крупный организатор образования и науки высшей школы республики, общественный деятель, заслуженный учитель Чувашской АССР, председатель правления Чувашской Ассоциации жертв незаконных политических репрессий, ректор Чувашского государственного педагогического института имени И.Я. Яковлева (1963-1983).

Нелегкое детство

Анатолий Семенович родился 15 февраля 1930 года в деревне Ходяково Аликовского района. Отец его, Семен Алексеевич, и мать, Анна Петровна, вырастили двух дочерей и трех сыновей. В 1931 году под предлогом «неуплаты сельхозналога» вся семья Марковых, в том числе годовалый Анатолий, была репрессирована и выслана в Архангельскую область. Отец добился разрешения у начальства отправить детей с матерью домой. В 1935 году он и сам вернулся из ссылки, начал работать в колхозе. В начале Великой Отечественной войны его избрали председателем колхоза «Новый путь».

Начало педагогического пути

В 1947 году Анатолий Семенович поступил на физико-математического факультет Чувашского пединститута. Хорошо учился, был душой студенческой группы, занимался в научном кружке по физике, участвовал в вузовском хоре, возглавлял Комитет ДОСААФ института, был награжден Почетной грамотой ЦК ДОСААФ, подписанной его председателем, маршалом С.М. Буденным. Особенно он любил стрелковый спорт, становился призером республиканских соревнований. После окончания пединститута в 1951 году А.С. Марков три года проработал учителем физики, математики и астрономии в Ораушской средней школе Вурнарского района.

В 1954–1957 гг. обучался в аспирантуре при Ленинградском пединституте имени А.И. Герцена, успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Осуществление политехнического обучения в сельских школах», то есть об изучении учащимися вопросов механизации и электрификации сельского хозяйства в процессе преподавания физики, овладении ими первичными навыками работы на сельскохозяйственной технике.

20 лет работы ректором

В 1957 году Анатолий Семенович начал работать в Чувашском педагогическом институте старшим преподавателем кафедры физики, был избран секретарем парторганизации физико-математического факультета. В 1961 году А.С. Маркова назначили проректором по учебной и научной работе, в августе 1963 года — ректором пединститута. Ему было тогда всего тридцать три года.

В чувашских школах в основном работали выпускники педучилищ, педтехникумов. Надо было добиться значительного увеличения подготовки учителей иностранных языков, труда, черчения, рисования, музыки, физического воспитания, начальных классов с высшим образованием. Потребность в них в школах республики была большая. Благодаря усилиям молодого ректора в педвузе были открыты факультеты: художественно-графический, музыкально-педагогический, иностранных языков, физического воспитания, начальных классов.

Вуз испытывал большую потребность в научных кадрах. Ректор стремился к тому, чтобы наиболее подготовленных выпускников вуза направлять целевым путем на обучение в аспирантуру в ведущие вузы страны. Благодаря такой деятельности к началу 1980-х годов в вузе работали более 100 кандидатов наук, доцентов. Велась целенаправленная работа по подготовке докторов наук.

В педвузе была решена острая жилищная проблема. По настойчивым ходатайствам ректора Совет Министров ЧАССР выделил пединституту с 1963 по 1967 год 100 квартир. Все профессора и доценты получили благоустроенные квартиры, а одинокие преподаватели — комнаты в благоустроенных общежитиях. А.С. Марков развернул невиданную до тех пор строительную деятельность. Были построены три больших общежития для студентов на 640, 1200, 340 мест. Все нуждающиеся в жилье студенты были обеспечены местами в общежитиях. Была построена двухэтажная студенческая столовая «Сарпиге», открыт санаторий-профилакторий: сначала на 25 мест, позже — на 100 мест.

Большое внимание в вузе уделялось изучению творческого наследия И.Я. Яковлева. В 1965 году была создана лаборатория по исследованию и распространению педагогического наследия И.Я. Яковлева. В 1968 году был открыт музей И.Я. Яковлева.

Благодаря стараниям А.С. Маркова были установлены прямые творческие связи между Чувашским и Эгерским (Венгерская Народная Республика) педагогическими институтами. Между двумя вузами осуществлялся обмен преподавателями и студентами. Велась совместная научно-исследовательская работа. В Будапеште был издан объемный сборник статей «Чувашские исследования».

В годы ректорства А.С. Маркова пединститут подготовил более 20 тысяч учителей разных специальностей. За успехи в учебно-воспитательной, общественной работе, подготовке педагогических кадров, улучшении условий жизни студентов пединститут неоднократно награждался переходящим Красным знаменем Министерства просвещения РСФСР, СССР, Республиканского Комитета профсоюза работников просвещения, науки и учебных заведений, Президиума Верховного Совета. В 1980 году институт и его ректор А.С. Марков были награждены орденом Трудового Красного Знамени. В том же году Высшая аттестационная комиссия по совокупности опубликованных научных работ присвоила А.С. Маркову ученое звание профессора. В то время в стране было 200 пединститутов. Из них Орден Трудового Красного Знамени получили пять пединститутов, в их числе и ЧГПИ имени И.Я. Яковлева.

Новый этап

C 1983 года А.С. Марков работал в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова в должности профессора кафедры общей физики, с 1995 года — заведующим кафедрой физики, преобразованной в 1997 году в кафедру методики преподавания физики. С 2003 по 2007 год трудился деканом физико-технического факультета.

В 2007 году А.С. Марков был избран президентом Чувашской ассоциации жертв незаконных политических репрессий — общественной благотворительной организации инвалидов. С его приходом на эту должность деятельность Ассоциации значительно оживилась.

На протяжении всей трудовой деятельности А.С. Марков вел большую научно-исследовательскую работу по следующим направлениям: методика преподавания физики в сельской средней школе; связь преподавания физики с жизнью: политехническое, професси-ональное обучение в процессе преподавания физики и т.д. Им опубликовано около 100 научных работ — монографий, брошюр и научных статей.

За доблестный труд, многолетнюю и плодотворную научно-исследовательскую и учебно-воспитательную работу в вузе, большой вклад в подготовку педагогических и научных кадров А.С. Марков награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», Золотой медалью Советского Комитета защиты мира «Борец за мир», двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, многочисленными грамотами Министерства просвещения СССР и РСФСР, Министерства высшего образования СССР и РСФСР, Всемирного студенческого совета, Госсовета Чувашской Республики, знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «За отличные успехи в работе».

Анатолий Семенович Марков избирался депутатом Верховного Совета ЧАССР IX-X созывов, был председателем Верховного Совета ЧАССР восьмого созыва, членом правления чувашского отделения советско-венгерской дружбы. В 1977 году имя А.С. Маркова занесено в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма ЧАССР.

Коллектив Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Семеновича. Светлая память о Анатолии Семеновиче Маркове, глубоко интеллигентном человеке, Учителе с большой буквы, талантливом ученом, мудром руководителе навсегда останется в сердцах его современников и потомков.