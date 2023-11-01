Наш Дмитрий поднял «золотую» штангу

Пауэрлифтер из Чувашии Дмитрий Степанов неоднократно становился победителем и призером различных престижных соревнований среди лиц с ПОДА. Вот и на днях представитель нашей республики стал победителем всероссийских соревнований.

Состязания проходили в Тульской области, в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В турнире участвовали спортсмены из более тридцати регионов страны.

По итогам соревнований наш земляк, подопечный заслуженного тренера Чувашии Вячеслава Кострюкова, выиграл золотую награду в весовой категории до 72 кг, подняв штангу весом 171 кг.