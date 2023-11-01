Наш Дмитрий поднял «золотую» штангу

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пауэрлифтер из Чувашии Дмитрий Степанов неоднократно становился победителем и призером различных престижных соревнований среди лиц с ПОДА. Вот и на днях представитель нашей республики стал победителем всероссийских соревнований.
Состязания проходили в Тульской области, в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В турнире участвовали спортсмены из более тридцати регионов страны.
По итогам соревнований наш земляк, подопечный заслуженного тренера Чувашии Вячеслава Кострюкова, выиграл золотую награду в весовой категории до 72 кг, подняв штангу весом 171 кг.

Опубликовано: 8 ноября 2023 г.


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